〈蘋果財報喜見憂〉蘋果Q3獲利翻倍 預告供應鏈瓶頸使Q4營收成長減速 盤後跌逾1%

蘋果 (AAPL-US) 周二 (27 日) 盤後公布止於 6 月的會計年度第 3 季財報，獲利幾乎翻倍成長，與營收均締造史上最佳 Q3 成績，5G iPhone 銷售年增近 50%、大中華業績成長 58% 是亮點。但蘋果預告供應鏈瓶頸可能影響 iPhone 和 iPad 銷售，且服務需求增幅放緩，可能導致本季營收成長遜於第 3 季。

蘋果連續第六季未提供確切財測數字，財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 在電話會議中表示，本季 (會計年度第 4 季) 營收仍可實現兩位數年成長，但預料低於上季的 36% 增幅。

蘋果盤後一度挫跌近 2.9%，截稿前跌幅約 1.5%。稍早周二收盤下跌 1.49%，報每股 146.77 美元。

F2021 Q3(6 月 26 日止) 財報關鍵數字

EPS：1.30 美元 vs. 1.01 美元 (Refinitiv 分析師預期)

淨營收：814.1 億美元 vs. 733 億美元 (Refinitiv 分析師預期)

毛利率：43.3% vs. 41.9%

各終端產品表現 vs.Refinitiv 分析師共識預期

iPhone 營收：年增 49.78% 至 395.7 億美元 vs. 340.1 億美元

Mac 營收：年增 16% 至 82.4 億美元 vs. 80.7 億美元

iPad 營收：年增 12% 至 73.7 億美元 vs. 71.5 億美元

可穿戴設備、家用設備和配件營收 (含 AirPods 和 Apple Watch)：年增 40% 至 87.8 億美元 vs. 78.0 億美元

服務營收 (含 iCloud、Apple Music)：年增 33% 至 174.9 億美元 vs. 163.3 億美元

各地區銷售

美洲：358.7 億美元，年增 33%

歐洲：189.4 億美元，年增 34%

大中華：147.6 億美元，年增 58%

日本：64.6 億美元，年增 30%

亞洲其他：53.95 億美元，年增 28%

各產品和各地區銷售。來源: 蘋果

蘋果第 3 季營收勁增 36% 至 814.1 億美元，獲利成長 93% 至 217.4 億美元，折合每股獲利 1.30 美元，都優於市場預期。

6 月為止一季通常是蘋果的淡季，但最新財報顯示，居家辦公和遠距教學持續帶動蘋果的高階裝置銷售。蘋果去年 Q3 已經寫下歷年最佳同期紀錄，今年同期仍能進一步成長，是相當強勁的表現。

各產品線與去年相比至少成長 12%，iPhone 更交出將近 50% 的驚人成長。蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 表示，買家不只是想要升級的蘋果用戶，也有很多第一次購買 iPhone 的 Android 顧客，「升級用戶和更換生態系的用戶，都有兩位數成長。」。

庫克還說，如果不是因為晶片短缺，6 月為止一季的業績會更好。他說：「晶片短缺主要影響 Mac 和 iPad。我們原本預測晶片荒導致營收折損 30 億到 40 億美元，但我們緩和了一些影響，實際金額低於預估區間的低檔。」

蘋果第 3 季服務營收成長率從第 2 季的 26.7% 提高到 33%，化解投資人對成長減速的擔憂，不過財務長梅斯特里說，第 4 季增速可能放慢。

目前蘋果付費訂閱戶共 7 億，較去年同期增加 1.5 億。

蘋果宣布發放 0.22 美元股利，第 3 季股東回饋共 290 億美元。梅斯特里透露，蘋果近年實施的庫藏股規模累計逼近 4500 億美元。