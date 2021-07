記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (27) 日召開法說會,總經理盧志遠表示,目前產能仍滿載,下半年營運樂觀;至於 6 吋廠處分計畫目前進度良好,希望暑假期間可完成。

旺宏總經理盧志遠表示,第三季需求持續暢旺,第四季也樂觀;就各產品線來看,NAND Flash 與 NOR Flash 還有漲價空間,營收也可望持續成長,不過第三季適逢 ROM 出貨旺季,成長動能將最強勁。

旺宏布局車用 NOR Flash 市場多年,今年目標挑戰產業市占龍頭地位。盧志遠表示,第三季車用 NOR Flash 營收將大幅成長,雖然車用 NOR 市場產值不是特別大,但屬於高密度領域、具指標性,旺宏也因此積極布局,盼擺脫 NOR 紅海市場價格競爭。

對於 6 吋廠處分進度,盧志遠表示,目前進度良好,但還沒有具體的成果,希望暑假期間完成處分。

被問及賣廠後,買方若再將設備出售給中國半導體廠,是否有適法性問題;對此,盧志遠則回應,旺宏沒有出售技術,只是賣廠房,就像賣車子一樣,要怎麼開是買方的事,包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 也有賣機器,看不到適法性問題。