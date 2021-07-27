〈聯發科法說〉4奈米5G晶片年底前問世 明年5G營收年增1成起跳

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日召開法說會，執行長蔡力行表示，公司積極拓展 5G 旗艦手機市占率，預期首顆採用台積電(2330-TW)4 奈米的 5G 晶片年底前將問世，看好明年 5G 相關營收年增幅可達雙位數，至少 1 成起跳。

蔡力行指出，已有越來越多客戶採用聯發科的 5G 高階晶片，且公司在高階市場的市占率自 2019 年底進入後便穩定提升，如先前推出的天璣 5G 開放架構，因可提供客戶更高的彈性，已獲客戶採用，首款終端產品也已上市，預期會有更多採用此架構的產品在未來幾個月陸續發表。

市場擔憂競爭對手高通 (QCOM-US) 下半年回歸台積電 (2330-TW) 投片，恐影響聯發科市占率，蔡力行回應，下半年市占率維持穩定，並已和台積電談好 2022 年的產能，可望取得額外產能支撐成長。

蔡力行強調，聯發科將持續拓展旗艦級市場，提供差異化性能給客戶，目前也與多家客戶的旗艦產品合作，且進度順利，預計首款搭載台積電 4 奈米 5G 晶片的手機將在 2022 年第一季量產，並會有更多產品陸續上市。

蔡力行看好，聯發科進入旗艦市場、在先進技術的投資，將有助整體 5G 產品發展，未來將持續拓展全球手機市場布局，可望在後續帶來強勁成長。