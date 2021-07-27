聯發科推全新行動運算平台迅鯤1300T 採台積電6奈米製程

聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日推出行動運算平台迅鯤新系列，迅鯤 1300T 採用台積電(2330-TW)6 奈米製程，並支援 5G 技術，可協助終端廠商打造功能強大且輕薄便攜的高階平板、Chromebook，預計搭載新平台的平板近期將在全球上市，為線上教育、商務辦公、串流媒體娛樂和網路內容創作等應用提供卓越用戶體驗。

聯發科指出，迅鯤平台是公司近年在運算領域的重要業務布局，已受到多家廠商廣泛採用，將打造多款全球熱銷的行動運算裝置，包括 Chromebook 以及平板等。

聯發科表示，新平台以具有超強能量、超快速度和巨大體魄的大魚「鯤」來命名，寓意其擁有強勁的運算能力，為設備提供堅實的算力基礎，在行動運算晶片領域，迅鯤平台將憑藉強勁的運算力和超低功耗的優勢，提供用戶行若遊魚般的暢快體驗。

聯發科智慧多媒體事業部總經理曾寶慶表示，滿足遠端辦公和多媒體娛樂的行動運算裝置已成為市場新需求焦點，公司透過積極布局多元化產品，將運算、通訊、多媒體、AI、遊戲、無線連網等多領域技術優勢，整合到迅鯤平台，協助廠商設計具有強勁性能、輕薄且長效續航的平板等個人運算產品，為使用者帶來創新的功能和卓越的體驗。

聯發科迅鯤 1300T 晶片以台積電 6 奈米製程打造，採用 Arm Cortex-A78 和高能效核心 Cortex-A55 組成的八核架構中央處理器，繪圖處理器採用高性能的九核 Arm Mali-G77 MC9。

聯發科看好，迅鯤 1300T 不僅提供強勁性能，還針對熱門遊戲提供高幀率 (影格率) 模式，無論是辦公還是遊戲競技，都能提供出色的性能與續航表現，同時整合聯發科獨家 AI 處理器 APU，擁有高能效的 AI 算力，為終端智慧語音和視覺應用提供了強大 AI 驅動力。

此外，迅鯤 1300T 也支援 5G 技術，滿足 Sub-6GHz 全頻段和 5G 雙載波聚合、5G+5G 雙卡雙待功能，配有 5G 高鐵、5G 電梯等場景模式，讓用戶可全場景暢享高速 5G 網路，並結合自家 5G UltraSave 省電技術，進一步降低 5G 通訊功耗，延長終端裝置的電池續航。