〈聯發科法說〉Q2獲利逾倍增EPS 17.44元 上半年大賺超過3股本同寫新猷

手機晶片龍頭聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日公布第二季財報，受惠全產品線需求續強、漲價效益，第二季毛利率、營益率持續走揚，雙雙改寫 6 年來紀錄，稅後純益也達 275.87 億元，季增 7%，年增 277%，每股稅後純益 17.44 元，再度改寫歷史新猷，整體上半年也衝上 33.65 元，同步創高。

聯發科第二季營收 1256.53 億元，季增 16.3%，年增 85.9%，毛利率 46.2%，季增 1.3 個百分點，年增 2.7 個百分點，營益率 22.9%，季增 4.2 個百分點，年增 11.9 個百分點，淨利率 22%，季減 1.9 個百分點，年增 9.2 個百分點，稅後純益 275.87 億元，季增 7%，年增 277%，每股稅後純益 17.44 元。

聯發科上半年營收 2336.86 億元，年增 81.91%，毛利率 45.61%，年增 2.3 個百分點，營益率 20.98%，年增 10.69 個百分點，淨利率 22.75%，年增 12.69 個百分點，稅後純益 531.59 億元，年增 311%，每股稅後純益 33.65 元。

聯發科第二季受惠 5G 智慧型手機及各類物聯網裝置動能延續，加上 5G、WiFi 6 的市占率提升，帶動營收站穩千億元大關，並連續兩季創下歷史新高，毛利率也隨著產品組合優化、漲價效益，達 46.2%，改寫 6 年來紀錄，營益率也同步走揚。

不過，聯發科首季由於認列一次性的業外處分利益，本季淨利率較上季微幅下滑，季減 1.9 個百分點，僅 22%。