曾經的市場寵兒 中概互聯ETF、恒生科技指數均已挫逾40% 雙雙進入深度熊市

就在上個月，中概互聯網 ETF 還是市場上單月吸金最多的股票型 ETF，但是在本輪因監管引發的跌勢中，它卻成為受創最重的風暴核心。

中概互聯網 ETF 已跌逾 40%

伴隨周二 (27 日) 市場重挫，中概互聯網 ETF 收跌近 6%，本輪調整最大跌幅已經超過 40%，跌入深度熊市。

中概互聯網 ETF，是市場上頗受歡迎的科技股 ETF 之一，主要追蹤海外上市的中國最優秀的互聯網公司，最新前三大權重為騰訊、阿里巴巴、美團。自 2017 年上市以來，本輪調整之前，上述 ETF 表現較為優異，2017 年漲幅接近 60%，2018 年跌近 30%，2019 年漲超 35%，去年漲超 47%。

而騰訊、阿里巴巴、美團，正是目前受創最嚴重的主要個股。

在本輪跌勢中，騰訊跌超 35%，阿里跌超 29%，美團跌近 48%，拼多多跌超 56%，京東跌超 38%。 2 月 10 日收盤市值超過千億元的成份股，平均跌幅超過 50%。

恒生科技指數創新低

與這支 ETF 走勢一致的，還有恒生科技指數。恒生科技指數周二一度暴跌近 10％，最終收跌約 8%。

值得一提的是，自今年 2 月 17 日恒生科技指數創下 10945.22 新高，到今天收盤 6249.65，已大跌了 42.9%，並創下該指數去年七月底上市以來新低紀錄。

按照技術派的觀點，股指從最近的高點下跌超過 20%，就可以確立技術性熊市成立，恒生科技指數也已經進入深度熊市。

估值正逐步顯現出安全邊際

國內外監管趨嚴是導致互聯網龍頭回調的重要原因。中信證券認為，短期來看，受多因素影響，國內互聯網巨頭短期業績增速較美股同類公司明顯不占優，同時 2022/23 年業績一致預期仍可能在下半年面臨下修風險，短期股價走勢缺乏明顯上行支撐。

中長期角度，國內互聯網板塊的基本面依舊穩健，政策監管的主旨在於維護互聯網行業的長周期健康、有序發展，其帶來的可能影響和教培不具可比性、參考性。

中信證券表示，當前時點，國內互聯網巨頭估值正逐步顯現出安全邊際，隨著行業的規範，2022 年互聯網公司業績有望逐步改善。建議投資者逐步關注長周期競爭地位穩固，且具有新業務 & 新貨幣化拓展空間的一線龍頭公司。