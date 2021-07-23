瑞銀：近半數投資人預期通膨加速 計畫增持股票水位

經濟復甦也讓通膨隨之蠢動，根據瑞銀針對全球個人投資者及企業家進行的季度《投資者情緒調查》，近半數投資者認為通膨會在未來 12 個月加速，並計劃增持股票部位。

調查發現，有 35% 受訪投資者計劃增持股票，33% 計劃增持貴金屬；同時有 32% 計劃增持永續投資，32% 則計劃增持房地產。

儘管通膨引發市場疑慮，但 70% 全球投資者對未來 12 個月當地經濟感到樂觀另有 67% 看好未來 6 個月股市表現。

瑞銀財富管理聯席總裁兼瑞銀集團美洲區總裁 Tom Naratil 表示，預期近期的通膨升溫可望緩和，但通膨前景仍然未明朗，建議投資者可在投資組合中建立起抵禦通膨的保護配置。

瑞銀認為，儘管 Delta 變種病毒擴散，但預期各國不至於重啟防疫封鎖措施，預料通膨可望在下半年下降，聯準會也不至於在短期內啟動緊縮政策，進一步有利於經濟復甦。

調查也發現，儘管投資者抱持樂觀情緒，但網絡安全 (50%) 成為他們的最大憂慮，其次為政治 (49%) 及氣候變化 (49%)，值得注意的是，投資者自 2021 年第一季以來，對稅收變化 (48%) 及新冠疫情 (47%) 的憂慮有所緩和。

另外，企業家的樂觀情緒仍然高漲，77% 受訪企業家對未來 12 個月的業務抱持樂觀態度，略為了下降三個百分點，35% 受訪者計劃積極招聘人才，對比上個季度的 37% 稍微下降，53% 企業家則維持現有員工數目不變，另有 42% 的受訪者計劃增加業務投資，而 47% 則計劃維持現有投資，顯示業務有穩定的跡象。