投資人湧向美股 今年上半年美國基金流入創歷史新高

隨著疫苗接種覆蓋率增加，美國經濟復甦持續，得到投資者看好。全球投資者的資金大量湧入美股，有數據顯示，今年上半年美國共同基金淨流入創下歷史新高，同時也超過今年前 2 季投資者在全球其他地方投資的資金總和。

有經濟學家預估，2021 年美國經濟將成長 6.9%，高於國際貨幣基金組織 (IMF) 對包括歐元區、日本和英國在內等發達經濟體和新興市場的預測。再加上貨幣財政刺激政策，使得儲蓄大增，許多投資仍認為，美國是資金最好的去處。

據 Refinitiv Lipper 的數據顯示，上半年美國基金淨流入超過 9000 億美元，創下自 1992 年有紀錄以來的新高，並超過 2021 年前 2 季投資者在其他地方投資的資金總和，顯示出美國市場正受到全球投資者追捧。

資金流入支撐了美股的漲勢，使美股領先於歐洲或亞洲的主要股指。標準普爾 500 指數在今年已上漲了 17% 以上，創下歷史新高，而德國 DAX 指數則上漲 14%，上證綜合指數上漲 2.2%，日本日經指數基本持平。

不過，在 6 月份流入美國的資金有所下滑，達到約 510 億美元，低於 5 月份的 1,680 億美元，並且是自 1 月份以來首度月資金流入低於 1,000 億美元。同時，6 月份由美國流向外國的資金從 5 月份的 840 億美元增至超過 930 億美元。

但是，投資者認為，儘管變種病毒、通貨膨脹或央行政策轉變可能會減緩美國經濟的復甦，但仍不太可能使經濟的復甦脫軌。

全球資產管理公司 Natixis Investment Managers 的投資組合經理兼策略師 Jack Janasiewicz 表示：「美國經濟在擺脫疫情方面有了一個良好的開端，有很多樂觀情緒支撐美股繼續上漲。」