服務業復甦恐放緩 高盛調降美國下半年與明年預估經濟成長

有別於市場經濟學家普遍預估，高盛周一 (26 日) 發布報告表示，由於疫情並未消弭，美國服務業的復甦將消退，調降美國今年下半年的經濟成長幅度，並且預料明年美國經濟成長也將顯著放緩。

高盛對 2021 年第三季和第四季美國國內生產總值 (GDP) 的預期成長率，分別下調一個百分點，至 8.5% 和 5%。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 表示：「直到幾個月前我們的 GDP 成長預測一直高於市場預期。不過，與普遍預期不同，我們認為未來一年半的經濟成長將大幅減速。」

Hatzius 認為，在疫苗接种和財政政策推動下，美國經濟成長將在今年年中達到高峰，未來由於商品、服務業復甦狀況不如預期，日後放緩幅度將會更劇烈。

高盛調降的主因在於變種病毒蔓延，這意味著實體娛樂活動、遊樂園或辦公室工作可能需要比預期更長的時間才能恢復，此外，遠端工作比例提高，對辦公室鄰近的經濟和服務支出也不利。

高盛表示，儘管大規模疫苗接種對服務部門產生顯著正面影響，但若期待病毒恐懼立即消失，將是不切實際的想法。

路透 (Reuters) 對 500 名經濟學家的最新調查顯示，絕大多數經濟學家也警告變種病毒對各國經濟復甦前景構成最大風險，儘管如此，全球經濟今年預估將成長 6.0%，是近半個世紀以來最快增幅，明年也可望將保持 4.5% 的強勁增長。