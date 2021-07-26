瑞信：是時候買進黃金與黃金股票避險了

黃金與黃金股票已經走弱一段時間了，瑞信 (Credit Suisse) 認為，基於分散風險及未來的上漲潛力，現在是買進這些資產的時機點。這家機構預計，金價至少還有 7% 的上漲空間。

瑞信全球股票策略師 Andrew Garthwaite 表示，在一般情況下，黃金股票會溢價 30%，但如今其交易價格卻是折價 25%，從本益比的觀點，它非常便宜，而且，其股價淨值比 (price-to-book)，相較於大盤也偏低。

黃金股票相對便宜 (圖表取自 Zero Hedge)

就黃金本身，瑞信也看好上漲的潛力。Garthwaite 指出，黃金與白銀或工業大宗商品價格比，也處於 10 年區間的底部，實際價格比 2011 年的峰值低 20%。

瑞信的模型認為，黃金價格受到 TIPS(抗通膨債券) 殖利率的和美元的驅動。考慮金價落後於 TIPS 殖利率的下跌，加上結構性美元走空，瑞信認為金價有 7% 的上行潛力。

以模型估算黃金價格 (圖表取自 Zero Hedge)

Garthwaite 指出，黃金「是對極端金融去槓桿的對沖手段」，從嚴格的基本面來看，黃金可能被低估，且央行失控和市場崩盤的風險始終存在。

他強調，政府債務、赤字和企業債務水準非常高，如果 TIPS 殖利率遠高於零，將開始引發市場對債務陷阱的擔憂，進而可能導致大規模避險交易。

此外，黃金也是對全球貨幣供應量爆炸性增加的對沖。瑞信認為，因為貨幣貶值，央行需要買進黃金避險，這占黃金需求的 12%。瑞信計算，如果所有央行至少持有 10% 的黃金，那麼黃金需求將增加 1.6 倍。

黃金技術面看多 (圖表取自 Zero Hedge)

最後，依據黃金的技術面，目前投機的部位約呈中立，而交易價格，已經逼近 6 個月均線，這也暗示了潛在的上行突破，