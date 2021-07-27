〈貴金屬盤後〉迎接Fed會議 黃金跌破關鍵1800美元 收3週最低點

週一 (26 日) 交易，黃金期貨價格跌破關鍵 1800 美元價位，收在近 3 週最低點，係因投資者為迎接本週的 Fed 政策會議做準備。

Fed 將於週二開始召開為期兩天的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 政策會議。決策者預計討論最終放慢 Fed 每月購債步伐的計劃。

Kinesis 的市場分析師 Carlo Alberto De Casa 報告中表示，「投資者正等著更深入了解刺激措施縮減的時機和方式。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 與其團隊傳出任何鴿派消息都將被視為對金價有利。」

Fed 將於週三發布貨幣政策聲明。然而，一些經濟學家表示，針對縮表規模、回調速度等關鍵問題，投資者若想期望就此得到明確答案，他們可能會失望。

ActivTrades 高階分析師 Ricardo Evangelista 報告指出，Fed 的聲明可能對美元產生影響，這取決於 FOMC 官員是繼續往先前的緊縮政策靠攏，還是對新冠變種病毒的傳播示意其擔憂。

「後者可能會支撐金價，但前者可能會因為推高美元至創新高，而削弱金價。」

8 月交割的黃金期貨價格下跌 2.6 美元或 0.1%，收每盎司 1799.20 美元，為交易最活躍的黃金期貨自 7 月 6 日以來最低收盤價。

9 月交割的白銀期貨價格上漲 9 美分或 0.3%，收每盎司近 25.32 美元。

分析師表示，黃金價格週一盤中高點曾達 1812 美元，部分原因是受到美元疲軟的支撐。

ICE 美元指數下跌近 0.4%。美元疲軟可支撐美元計價的大宗商品，使其對其他貨幣使用者而言更加便宜。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，若放眼 FOMC 會議之後，一切都將取決於市場對利率和通膨的評估。

他認為，在 FOMC 會議後，黃金價格可能會快速突破 1900 美元，「只要有一絲絲通膨將持續下去的跡象。」

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