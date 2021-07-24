〈貴金屬盤後〉風險偏好竄升 黃金走跌 5週來首次收低

週五 (23 日) 交易，黃金期貨價格下跌，本週為 5 週來首次收低，係因公債殖利率反彈且美元上漲。

Oanda 的高級市場分析師 Edward Moya 表示，黃金下跌係因「風險偏好竄升」，S&P 500 週五創下盤中歷史新高，而公債殖利率收盤接近本週高點。

他認為，在 Fed 週三公布政策決議之前，黃金可能持續在 1800 美元附近交易。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 3.6 美元或 0.2%，收每盎司 1801.80 美元。

9 月交割的白銀期貨價格下跌 0.6% 或 15 美分，收每盎司近 25.23 美元。

根據 FactSet ，本週交易最活躍的黃金期貨價格下跌 0.7%，白銀則下跌 2.2%。

Altavest 管理夥伴 Michael Armbruster 表示，由於公債殖利率上升，黃金價格下滑並不令人意外。「然而，長期公債殖利率呈現下降趨勢，此點有利於黃金。」30 年期的美國公債殖利率週五上升，但本月迄今下降。

「金價每回跌破 1800 美元，就是多頭進場增持長倉的機會。」Armbruster 說。

週一股市和風險資產遭嚴重拋售，投資者湧向避險工具，推升公債價格，也令與其走勢相反的公債殖利率下降至 5 個月低點。

然而，投資者急著逢低買進股票，同時公債的漲勢失去動力，使得殖利率回升。ICE 美元指數本週上升 0.2%。公債殖利率和美元上升均不利黃金價格。

RBC 資本市場分析師 Christopher Louney 報告表示，「其他地方的波動，也會導致黃金波動，但我們仍認為現行價格存有被低估的下行風險。」

「經濟數據、Fed 政策預期，以及有關新冠病毒的消息將持續直接或間接 (通過美元、利率和股票的走勢) 主導黃金。」

但由於價格略低於一年區間的中間值，且黃金 ETF 產品又大幅回吐了 5 月反彈的漲幅，因此今年迄今仍是大幅走低。「市場很大程度上仍然不相信黃金前景，儘管其價格上漲且有黃金通膨的消息。」Louney 說。

研究公司 IHS Markit 表示，美國綜合產出指數初值 7 月份下降至 4 個月低點 59.7 (6 月為 63.7)。在上述數據公布後，黃金找到一些支撐力，返回 1800 美元關卡上方。

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