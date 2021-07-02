道明證券：別擔心拋售 金價將能收復大部分損失

道明證券 (TD Securities) 表示，在經歷了 4 年多來最糟糕的 1 個月之後，黃金仍然可以收復大部分損失。

黃金以令人失望的成績結束了上半年，價格遠低於每盎司 1800 美元的水位。 COMEX 黃金期貨 8 月合約周四 (1 日) 收漲 5.2 美元，漲 0.29%，報 1776.8 美元。

金價從 4 月和 5 月的多頭情緒逆轉，主要應歸咎於立場轉向鷹派的聯準會。

道明證券商品策略主管 Bart Melek 表示，就在金價從 3 月底低點反彈逾 200 美元，至 6 月初的 1900 美元區域時，市場傳言再度轉為看漲時，聯準會對通膨的態度有所轉變。聯準會承認，通膨強於預期，而且可能加速升息的時間表。

聯準會表達看法後，帶來一波拋售潮，金價在幾天之內，跌至 1770 美元區域。

但道明證券認為，貴金屬投資者當前不應放棄黃金。Melek 表示，聯準會的重點，仍聚焦於升息之前實現充分就業，這讓金價有時間收復大部分失地。

Melek 稱，在充分就業還很遙遠的環境下，聯準會仍將保持長時間非常寬鬆的政策及實際利率環境，這對黃金和貴金屬帶來支撐。

在供應方面，貴金屬整體價格也在上漲。Melek 指出，由於投資和工業需求依然強勁，各種礦場中斷和其他制約因素，將繼續限制供應增長。