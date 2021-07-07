高盛：黃金抗通膨優於加密貨幣 金價仍有38%上漲空間

投資銀行高盛 (Goldman) 在週二 (6 日) 的一份報告中表示，黃金仍有顯著的上漲空間，有望較目前水平再上漲 38%。該行也表示，以抗通膨工具來看，加密貨幣的抗通膨效果不如黃金。

高盛表示，目前的金價約為每盎司 1800 美元，如果通膨出現高於預期的飆升，或者全球經濟復腳步不穩，金價還有顯著上漲空間。

「在全球經濟復甦不如預期或通膨大幅高於預期的情況下，有鑑於黃金被低估和投資界的低配置，我們認為黃金有實質性的上漲空間。」高盛說道。

高盛指出，若美國投資人將黃金 ETF 的配置比上升到 2011 年的高峰，相當於投資組合的 0.7%，金價有望達到 2500 美元，較當前水平漲 38%。

此外，高盛也表示，這意味著黃金勝過加密貨幣，加密貨幣面對通膨的風險更大，加密貨幣仍遠未成為像黃金一樣的防禦性長期價值儲存工具。

不過，如果全球經濟復持續且通膨保持溫和，高盛預計金價只會達到 2000 美元，較當前價位僅有 10% 的潛在上漲空間。今年迄今為止，黃金價格下跌了 4%。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 也認為，儘管金價在近期承壓而下跌，但是該行仍看好黃金的前景，CIBC 的分析師預估，今年黃金平均價格將為每盎司 1925 美元，到 2022 年平均金價有望達到每盎司 2100 美元。

分析師說道，負實質利率將繼續為金價帶來支撐，在實際利率出現顯著復甦之前，金價仍然有望持續表現出色。另外，政府大規模財政刺激措施，也將為金價帶來支撐，這樣的趨勢短期內不會改變。