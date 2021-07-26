張志誠觀點：7月SCFI指數與貨櫃三雄股價首次出現背離 有些玄機一定懂

前陣子市場傳出拜登政府有意審查飆漲運價的合理性，短線上市場解讀成拜登政府企圖打壓運價，當時我們就有分析，美國還是會尊重自由市場的機制，美國要查的是有無聯合壟斷哄抬，或是抑制競爭的情況發生。經過幾天市場的消化，還有台灣貨櫃海運三雄公開發表聲明，拜登政府並不是要刻意壓制運價，而附加費只要報備就可以加收，這也讓市場開始轉為理性，7/23 公佈的 SCFI(上海出口集裝箱運價指數) 指數繼續上漲來到 4100，這為市場打了一劑強心針，只要供需繼續失衡，運價可能還會漲。

以目前各地情況來看，海運的需求並沒有緩解，近日西歐的暴雨造成萊茵河出現大洪水的災害，包括德國、比利時、荷蘭都受到嚴重影響，拖累了港口與內陸的交通運輸，進一步惡化西歐港口的塞港問題。尤其歐洲線在今年因為疫情解封後時程比美洲線來的晚，需求開始集中在今年第二季末拉升，故今年第二季過後的運價絕對漲幅明顯開始超越美洲線，台灣海運龍頭今年來超前部屬的我們觀察就是以歐洲線為主。

從全球主要港口公佈的 6 月準點率來看，深圳 1.4%、美國長灘 21.8%、洛杉磯 23.3%，歐洲漢堡 14.0%、鹿特丹 14.6%、上海 16%、廣洲 4.26%，以往水準是在 70%，現在卻幾乎都在 40%，這顯示各主要港口塞港情況仍然嚴峻。

塞港的情況導致船舶作業時間拉長，船舶周轉率降低的情況下，海運公司為了滿足託運人的需求，只能投入更多運力，同樣的貨運量，現在因為塞港卻必須更多船隻才能滿足需求，這也是導致缺船的主要原因。且目前全球的閒置運力小於 0.7%，是前所未有的最低水準， 供給量能已達到緊繃。

以往第三季是海運股的傳統旺季，長榮 (2603-TW) 總經理謝惠全在股東會也說 7 月確實很不錯，雖然以往來看第四季是會比第三季還差，但是這次全球性的疫情導致船員短缺，塞港導致船舶供給不足，封城壓抑的消費需求隨著解封後爆發的貨運量飆升都是百年難得一見的情況，所以第四季不見得像歷年來一樣劣於第三季，我建議投資人要參考股東會老總的看法，不必特別期待今年第四季的海運一定要大旺，但也不需在整個 7 月幾乎都下跌的海運股太過看壞。

從 7 月的高點到目前來看，萬海 (2615-TW) 波段跌幅 38%，長榮 (2603-TW) 波段跌幅 40%，陽明 (2609-TW) 波段跌幅 42.6%，而 SCFI 指數 7 月來的漲幅約 5%，海運股跟 SCFI 指數的漲跌不同調顯示出，投資人面對消息面的過度反應可能是讓這波 SCFI 指數和海運股股價出現背離的原因之一，另一個原因則是之前高點樂觀氣氛追價的融資，經過大跌後已經有在股價上被斷頭的疑慮，此時若全球海運供需問題的基本面還沒改變，甚至未來可能更好的情況下(馬士基近期指出，歐美出現報復性消費，零售商補庫存需求將持續至今年年底，亞洲出口動能強勁)，所以當股價出現與基本面背離走勢時，應該是要從中守株待兔籌碼換手後的機會，而不是隨消息面悲觀。

長榮 (2603-TW)：前 7 月預估可望賺 18 元，本益比 10 倍，相比現增擴充股本後的陽明，是航運股反攻第一指標。

陽明 (2609-TW)：等高檔融券大舉回補，才有機會止穩反彈。

萬海 (2615-TW)：短線低點外資買，而融資賣出，盤底完成後才有反彈空間。

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