貨櫃三雄先看大戶頸線的防守 漲停不到關鍵價皆為弱勢

台股的大格局在 7 月 5 日再一次出現向上的資金換手，改寫歷史新高紀錄的同時，也將行情帶進新一段多方勢。雖然上週二 7 月 20 日開始，大盤任何的拉抬力道皆無力挽回月線 (20MA) 之上，尤其是眾所期待的超級航運週，在貨櫃三雄全數淪陷後失望性賣壓在七月結算當天湧現，但「不見漲勢也將以盤代跌」，持續是七月底看台股的重要思維。

以此為前提來看待大盤指數，自然不會過度解讀外資的籌碼動作。本週大盤持續處於下檔 6 月 23 日，上攻萬八起始長紅的防守狀態，上週五電子資金比重近逼五成 (49.82%)，本週同時又有美國科技業的超級財報週的加持，預料多方拉抬力道將持續流向以電子為主。

櫃買中小型電子的表現，明顯可見近期資金逐步自航運流出，本週電子資金比重若回升至五成，那七月的動盪即是台股關鍵轉折。就過往習性看來，後續盤面若還是無法看到電子成交比重回穩至五成以上，行情推升勢必將遭遇有阻力，若持續漲跌互見、震盪整理，不僅要留意是否沿著大盤月線 (20MA) 來爬升，任何大漲大跌皆毋須過度來解讀。

七月底權值股的觀察重點除了台積電 (2330-TW) 的 571 元，以及鴻海 (2317-TW) 的 106.5 元能否持續守住，上週曾上演秒填息的鴻海本週是否重回半年線 (120MA) 之上，象徵的意義依舊是集團個股以及上半年表現落後族群如：電動車供應鏈、蘋概股的補漲機會。

台積電技術線型呈現短、中、長均線糾結，整體陷入整理的時間恐再拉長，雖然大方向仍有待表態，但市場資金的退却讓原本已出現一波彈升的半導體設備廠，如萬潤 (6187-TW)、家登(3680-TW)、弘塑(3131-TW)、京鼎(3413-TW)、光洋科(1785-TW) 等股價在上週遭到賣壓拖累。不過值得留意的是，原本股價溫吞的帆宣 (6196-TW) 上週五在營收挑戰歷史新高的利多見報後，股價跳空漲停創下最近半年波段新高，近期自六月以來沿著月線 (20MA) 爬升的走勢，總算得到補漲空間。

股價不斷維持於 5 月 12 日高點之上的電子股，在晶技 (3042-TW)、合晶(6182-TW)、健和興(3003-TW)、元太(8069-TW)、九暘(8040-TW)、晶豪科(3006-TW)、菱生(2369-TW)、鈺創(5351-TW)、茂達(6138-TW)、凌陽(2401-TW)、偉詮電(2436-TW)、類比科(3438-TW) 接續突破前波高點之後，整體電子族群的輪動依然在資金比重的限制下維持單兵作戰。7 月 6 日因除息留下缺口，七月明顯難脫整理格局的聯發科 (2454-TW)，八月上旬以前與台積電、鴻海相同皆以 5 月 12 日高點為買盤防守關鍵，919 元是否能維持站穩為 IC 設計族群能否雞犬升天、全面大漲的指標。聯發科何時回到季線(60MA) 扣抵，可視為電子資金比重穩定回溫至五成的最後拼圖。

本週臨前高關前欲動者持續仍為晶焱 (6411-TW)、聯陽(3014-TW)、矽統(2363-TW)、揚智(3041-TW) 等個股，平價 IC 設計輪動成形的同時，第一波領先大盤突破前高的股票力旺(3529-TW)、智原(3035-TW)，前者在上週出現明顯拉回，意味著高價 IC 的輪動即將出現，本週開始應將目光轉移至七月以來未有明顯表現的高價電子股。

通嘉 (3588-TW)、凌通(4952-TW) 連續兩週皆在電子輪動的攻勢中占有一角，相較近期輪趨整理的高價電子鈺太 (6679-TW)、嘉澤(3533-TW) 若能在七月底跟進攻高，即要追蹤五月落底以來表現落後的高價電子異軍突起。近期盤面上的電子人氣除了強茂 (2481-TW) 所領軍的整流二極體，載板三雄持續以景碩 (3189-TW) 為首，帶領南電 (8046-TW)、欣興(3037-TW) 創新高。

七月上旬盤面資金未能全面拉升電子比重回到五成，已表大盤將維持上下震盪洗籌姿態，即便碎步過高也會拉回原地再沖洗。前波領先大盤突破 5 月 12 日高點前波領先大盤突破 5 月 12 日高點的領頭羊上週明顯由致新 (8081-TW)、矽創(8016-TW) 帶出過高走勢，已停頓多時的環球晶 (6488，以及除息後的台達電(2308-TW)、義隆(2458-TW) 持續在八月之前有待表態。

近期已特別針對 IC 封測廠的族群輪動，在超豐 (2441-TW)、昇貿(3305-TW)、旺矽(6223-TW) 已陸續往前高突破之後，七月開始已有二線廠典範 (3372 表態。第三季電子拉貨潮務必要追蹤的報價看漲的題材個股，除了 MCU 題材的盛群(6202-TW)、創惟(6104-TW) 連續兩週亮出盤面最大漲幅，乙盛 - KY(5243-TW)、廣宇 (2328-TW) 等電動車供應鏈指標股可望表現，股價落寞多時壓於 5 月 12 日高點之下的廣達 (2382-TW) 落後補漲的機會仍可追蹤。

傳產股除了塑化、橡膠族群漲多拉回和落後補漲股為追蹤標的，七月底開始亦可留意疫後復甦題材，股價拉回能在季線上升扣抵位置維持強勢整理的個股。族群指標先行回測前低或半年線者，如聚陽 (1477-TW)、巨大(9921-TW) 應先避開。短線在技術線型有機會竄出表現的族群，可留意高爾夫球具指標股復盛應用(6670-TW)。至於市場最多投資人在六月底、七月初，因為一窩蜂追漲追買而淪陷的貨櫃三雄，在七月的修正與七月結算的全面破低後要留意的，自然是三檔指標股於大戶頸線的防守。

長榮 (2603-TW) 在 148 元、陽明 (2609-TW) 在 146 元、萬海 (2615-TW) 在 246 元，三者中僅陽明在上週五拉抬有守，本週能否連續三日守成自是關鍵。近期貨櫃三雄的表現僅看防守，任何拉抬或漲停只要不到強勢整理的關鍵價，皆視為弱勢。

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