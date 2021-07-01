福特7、8月將砍八個廠產量 先聚焦半成品汽車出貨

福特 (F-US) 周三 (30 日) 表示，由於全球半導體短缺仍存在，將在 7、8 月刪減另外 8 家工廠的產量，該公司表示，公司的半導體晶片優先分配給幾乎組裝完成的汽車，以便盡快交貨給汽車經銷商。

福特表示，生產 Explorer 休旅車的芝加哥裝配廠將自 7 月 5 日關閉至 7 月 26 日那一周，並在 8 月 2 日該周實施兩班制。而 8 月還將關閉幾周堪薩斯城裝配廠的 F150 皮卡生產線。

福特在聲明中表示，由於各行各業晶片短缺，福特正在優先完成組裝時缺件的車輛，盡快把車輛交到客戶手上。

福特第六代 Bronco 越野車去年才睽違 25 年宣布復產，備受市場期待，然而主要組裝 Bronco 的密西根廠也將在 7 月停工兩周，但福特表示該廠停工與晶片短缺無關。

執行長 Jim Farley 6 月曾表示，福特已收到 19 萬輛 Bronco 的預訂單，約有 12.5 萬輛已轉換為堅固耐用的新型 SUV 的訂單。如今 Bronco 暫時停產，對福特無疑是一大打擊。

Farley 表示，該公司已為 Bronco 預留兩年的訂單庫存空間，Bronco 的需求非常大。

福特受到晶片短缺衝擊影響， 4 月曾表示供應緊縮將導致今年損失 25 億美元，並使第二季的汽車產量減半。