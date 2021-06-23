美經濟復甦帶動車市 分析師調高通用、福特汽車目標價

隨著美國經濟復甦持續，美國汽車市場需求回升，汽車銷售表現反彈，價格也因此上升。巴克萊銀行 (Barclay) 分析師 Brian Johnson 認為，這些對於汽車製造商來說是利多，他看好通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US) 的股價有望持續上漲。

Johnson 在週二 (22 日) 將通用汽車的目標價從 70 美元上調至 74 美元，並將福特汽車目標價從 15 美元上調至 17 美元，給予兩檔股票的評級皆為「買入」。

Johnson 表示，上調目標價的主因在於，6 月中旬的美國汽車售價好於原先預期。「數據顯示，美國汽車平均成交價格上漲，不過業務獎金或折扣則有所下滑。」Johnson 說道。

報導中指出，越高的新車價格，對汽車製造商來說越有益處，不僅是因為汽車製造商可以以更高的價格出售汽車，同時新車價格上漲，也會帶動二手車價。另外，如果出租汽車的殘值越高，車商以及汽車融資部門都會受益。

今年以來，華爾街分析師對通用及福特的目標價格持續上調。福特汽車的平均目標價格從每股 9 美元上升到 15 美元，通用汽車的平均目標價也從 52 美元升至 72 美元。

在汽車業當中，通用汽車似乎更受追捧，大約有 90% 的分析師對通用汽車股票的評級是「買入」，而有近 50% 的分析師給予福特買入的評級。不過，福特股價的表現似乎較通用汽車更佳。年初至今，福特股價上漲了約 70%，而通用汽車股價則上漲了 42%。