〈鄭州水患〉鴻海中牟廠洪災衝擊最嚴重 生產設備浸水 迄今積水未除

週五 (23 日) 多家中媒報導，鴻海鄭州中牟縣廠區受到的洪災衝擊最為嚴重，廠房內的生產設備浸水，廠房至今積水未除，復工時間不明。

中國河南省鄭州市暴雨成災，從本月 20 日開始降下豪雨，大水灌進地鐵、淹沒當地廠房和住家造成多人受困。鴻海集團富士康正替蘋果積極招工，為今年新機 iPhone 13 量產做好準備，未料卻遇上這場號稱「千年一遇」的洪災。

富士康中牟縣廠區受到洪災的衝擊最為嚴重，受訪多位員工表示，該廠區電子設備自週二 (20 日) 起都泡在水中，直到週五 (23 日) 晚間都積水未除，中牟縣廠區停水、停電、停網，而且不知何時復工。

鴻海富士康位於鄭州的組裝廠是全球蘋果手機生產重鎮，有鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區等三個廠區，有 90 條生產線，約 35 萬員工，全球逾半蘋果 (AAPL-US) iPhone 都來自鄭州。

此前，鴻海週三 (21 日) 回應，集團第一時間啟動應對機制，保護同仁為首要原則，集團將視水情變化調整營運。內部人士則透露，鄭州航空港廠區經營正常。

全球供應鏈正受到新冠病毒病毒、各地天災襲擊而崩潰，威脅到原材料、零部件和消費品的流動性，晶片荒也正在波及智慧手機，一些手機的出貨量正在放緩。

週五鴻海 (2317-TW) 股東大會上，鴻海董事長劉揚偉表示，下半年展望樂觀。劉揚偉稱，鄭州大水、缺料影響看起來對業績影響都不大；中長期來看，2025 年毛利率 10% 的目標不變。