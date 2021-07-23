勿忘2018！新街研究警告：中國打擊加密貨幣 Nvidia恐歷史重演 宜等回檔再進場

在中國政府打擊加密貨幣挖礦之後，晶片大廠 Nvidia (NVDA-US) 的投資者很快就會清醒過來。

新街研究分析師 Pierre Ferragu 週四報告寫道，自從中國當局今年稍早採取行動遏制大型加密貨幣挖礦業務以來，中國市場上充斥著 Nvidia 製造的低價二手顯卡，這些都曾是用來生產以太幣的晶片。

市場飽和以及採礦活動整體下降，促使分析師警告投資者謹慎看待 Nvidia 股票。

Ferragu 表示，加密貨幣活動的大幅、快速放緩以及 Nvidia 高效能晶片供應過剩，可能會削弱該公司營收，因為最近幾季，加密貨幣已經成了 Nvidia 業務中越來越重要的一部分。根據 Ferragu 的研究，第一季加密貨幣營收可能達 5 億至 10 億美元，在整體營收 57 億美元中，占比約 10% 至 20%。

Nvidia 財務長 Colette Kress 表示，第一季公司自設計加密貨幣專用晶片業務中獲得約 1.5 億美元營收。Nvidia 的顯卡最初用於電玩遊戲，但電玩廠無法取得這些晶片，所以該公司推出了加密貨幣專用的版本。

Kress 預測，加密貨幣採礦晶片第二季銷售額 4 億美元，但目前該業務在整體營收中佔比多少尚不清楚。採礦商持續使用該公司的常規顯卡，儘管 Nvidia 已經降低了這些顯卡的採礦能力。Kress 表示，Nvidia 沒有準確的方法來確定有多少晶片用於挖礦和電玩遊戲。

Ferragu 的擔憂在近期歷史中就可找到，回溯 2018 年，連同比特幣和以太幣在內的加密貨幣價格崩跌，嚴重衝擊了 Nvidia，也導致挖礦商將顯卡卸載後拋售到二手設備市場上。

Nvidia 連續 4 季銷售受創，營收跌幅高達 31%。Ferragu 指出，2018 下半年股價回跌超過 50%，而目前的情況類似，只是不清楚股價何時會走跌。

然而，Ferragu 認為 Nvidia 的基本面依然強勁，所以投資者宜等待回檔再買進。他給予 Nvidia 股票「中立」評級，目標價 143 美元。