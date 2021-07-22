〈美股盤前要聞〉市場關注失業金數據 美股期貨小升

美國今 (22) 日將公布上周初領失業救濟人數。美 10 年期公債殖利率上升至 1.305%。美股期貨週四 (22 日) 小升，道瓊期貨漲 0.11%，標普 500 期貨漲 0.12%，那斯達克 100 期貨漲 0.17%。

1. 晶片需求觸頂隱憂 德儀預測本季營收溫和成長

類比及數位 IC 設計與製造龍頭德州儀器 (TXN-US) 周三 (21 日) 於美股盤後公布 2021 會計年度第二季財報，儘管獲利營收均優於市場預期，但第三季營收預測顯示成長轉為溫和，公司表示，經歷強勁成長後，現階段需求實在難以預測，這引發市場對晶片需求觸頂的隱憂，週四盤前股價跌 4.76%。德儀今日盤前仍下跌逾 4%。

德儀執行長 Rich Templeton 表示，受到工業、車用與個人消費性電子需求帶動，第二季營收較上季成長 7%，年增率達 41%。

終端市場方面，副總裁 Pahl 在電話會議上表示，第二季工業市場營收較上季成長約 15%，年增 40%，幾乎所有類別都出現成長態勢；車用市場季增幅為偏低的個位數，年增幅則超過一倍。個人消費性電子營收與上季持平，但較去年增加 25%。

2. 馬斯克注入強心針！比特幣回到 3.2 萬美元

比特幣收復 3 萬美元持續反彈，回升到 3.2 萬美元，支撐價格上漲的其中一股力量來自幣圈名人加密貨幣對談，馬斯克周三 (21 日) 表示，由於挖礦活動增加再生能源使用量有成果，特斯拉可能重新接受比特幣付款，對他個人來說，比特幣占資產一大部分，不想看到價格下跌。

馬斯克周三和推特 (TWTR-US) 執行長多爾西 (Jack Dorsey)、「女股神」方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 對談，他在 The ₿ Word 會議上透露，自己的資產除了特斯拉 (TSLA-US) 和 SpaceX，就屬比特幣占最高比重，沒有動機刺激價格下跌 。

他透露，除了比特幣和狗狗幣，自己也持有以太幣 (ETH)。此外，太空公司 SpaceX 也持有比特幣，且不打算賣掉。

3. 可口可樂 Q2 營收獲利超預期

隨著部分地區經濟重啟帶動銷售回溫，可口可樂 (Coca-Cola)(KO-US) 週三 (21 日) 公布 2021 年第 2 季營收年增 42%，至 101.3 億美元，(Non-GAAP)EPS 報 68 美分，雙雙優於市場預期，並宣布上調全年財測。

排除匯率和收購影響後，可口可樂 Q2 內生性營收 (organic revenue) 年增 37%。

Q2 可口可樂銷售增長 12%，銷量超出 2019 年水平，氣泡軟性飲料增長 14%，水、運動飲料、營養食品、果汁、乳製品和植物性飲料銷售增幅更大，較去年同期增長 20% 至 35%，反映疫情過後，民眾對健康的重視程度有所提高。

4. 通用汽車削減北美部分皮卡車產量

由於全球晶片短缺持續，美國汽車大廠通用汽車 (GM-US) 宣布，下週開始減少在北美的部分大型皮卡車產量，以應對晶片荒對汽車生產造成衝擊。

通用汽車週三證實，在美國密西根州、印第安納州和墨西哥的工廠將自 7 月 26 日起停產一週，預計在 8 月 2 日當週全面恢復正常生產。這些工廠負責生產雪佛蘭 Silverado HD 和 GMC Sierra HD 大型皮卡車。此外，位在密西根州的 Flint 裝配廠也將從三班制改為一班制。

在晶片短缺的情況下，通用汽車已經減少了幾乎所有汽車和休旅車的生產，優先將晶片用在獲利更佳的全尺寸卡車上，並組裝部分皮卡車，暫時存放庫存，直到獲得相關零組件再安裝完成。

5. 特斯拉與必和必拓敲定供貨協議

特斯拉 (TSLA-US) 為了確保未來電池用鎳礦供應無虞，和全球最大礦商澳洲必和必拓 (BHP Group) 敲定供應協議，此舉呼應了執行長馬斯克先前的發言——鎳礦是鋰電池產量擴增的最大隱憂。

必和必拓將把西澳的 Nickel West 礦場供應給特斯拉，雙方也會努力讓電池供應更環保永續。雙方並未透露更多細節。

馬斯克今年 2 月要求礦商生產更多鎳，看好電動車電池需要的鎳用量將暴增，他也曾表示，只要有礦場能提供提供高效、對環境友善的鎳礦，已經準備提供長期、金額龐大的簽約。