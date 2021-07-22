B-Word會議：馬斯克證實個人持有以太幣 幣價漲逾12%

在特斯拉 (TSLA-US) 和 SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在 B-Word 會議上表示他擁有加密貨幣之後，以太幣 (ETH) 價格週三下午上漲。該會議由加密創新委員會主辦。

以太幣週三已走漲，在馬斯克提及後觸及高點，最終漲幅超過 12% 且接近當日高點。

儘管存在潛在的環境風險，馬斯克仍重申對整體加密貨幣的支持，但他也提到加密貨幣 (尤其是比特幣) 耗費能源過多，對環境不一定有益，但隨著比特幣開採活動越來越多使用再生能源，所以特斯拉可能也將再次接受比特幣交易。

馬斯克還表示，此時他唯一公開交易的股票是特斯拉，他個人擁有一些比特幣、狗狗幣和以太幣，「除了特斯拉，我唯一擁有的重要資產是 SpaceX。」

馬斯克也表示，一直長期持有比特幣。「如果比特幣的價格下跌，我就會賠錢，我可能會吹捧 (pump)，但我不會倒貨 (dump)。我絕對不信哄抬價格然後趁高價拋貨這類事，我希望看到比特幣成功。」

馬斯克還證實，特斯拉和 SpaceX 都擁有比特幣，目前沒有其他加密貨幣。

「B-Word」會議的成歷史為了針對加密貨幣比特幣「解密、去汙名化和糾正主流說法」，並促進機構法人接受和使用。

馬斯克的發話小組包括支付公司 Square (SQ-US) 兼推特執行長 Jack Dorsey，以及有女股神之稱的方舟投資執行長兼創辦人 Cathie Wood，主持人是 Steve Lee，為 Square 旗下加密貨幣計畫「Square Crypto 」聘請的前谷歌主管。