豐田、Panasonic合資公司PPES因應汽車電動化 將拉高電池產能

由日本豐田汽車 (7203-JP) 與 Panasonic(6752-JP) 合資成立的車用電池製造商 Prime Planet Energy & Solutions(簡稱 PPES) 於 19 日 (週三) 宣布，為因應汽車電動化潮流所帶來的需求，該公司將提高車用方形鋰電池的生產能力。

預估屆時中國大連工廠的新增產能，每年將可供應給 40 萬輛的油電車 (HV) 來作使用；日本兵庫縣姬路工廠的新增產能，也估計每年可供 8 萬輛的電動車 (EV) 來作使用。

PPES 未公布投資金額，將於現有工廠增設生產線。目標在 2021 年內投入電池生產，也將階段性的拉高產能。若加上日本德島工廠的 2022 年電池生產計劃，屆時 PPES 的整體新增產量、每年約可供應給 98 萬輛的電動化汽車使用。

而伴隨產能的提升，PPES 也將陸續增加大連工廠及姬路工廠的人手。除了內部員工的部門轉換，大連工廠與姬路工廠也將各增聘 500 名及 150 名的新進員工。

PPES 是在 2020 年 4 月時創設，公司的成立目的是為了因應車用電池的穩定調度、以及需求量的增加。資金比例方面，豐田汽車出資 51%、Panasonic 出資 49%。