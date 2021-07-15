豐田強化自駕車領域 併購美國新創Carmera

據《日本經濟新聞》15 日 (週四) 報導，日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 子公司 Woven Planet Holdings 於 15 日宣布，他們將併購自駕車用地圖及數據的供應商、美國新創公司 Carmera。這宗併購案最快在 2021 年夏天就能完成，金額未對外公布。

汽車的自動駕駛技術需搭配高解析度的地圖圖資，目前 Woven Planet 本身就有從事自動地圖平台 (Automated Mapping Platform，AMP) 的研發，而這回 Woven Planet 併購 Carmera，也是希望借重 Carmera 在圖資方面的技術能力、以加速商用化的腳步。

Carmera 在美國紐約及西雅圖都設有主要據點，員工人數約 50 人。他們從安裝在汽車上頭的鏡頭及感測器取得道路數據，然後再上傳到雲端空間來進行分析處理，能以低成本的方式來迅速提供汽車自動駕駛所需的高解析度地圖圖資，這也是 Carmera 的強項所在。

Woven Planet Holdings 旗下公司 Woven Alpha 負責自動地圖平台 AMP 的研發，未來將靈活運用從 Carmera 所取得的技術。另外，Woven Alpha 的合作對象還包含日野 (Hino)(7205-JP)、五十鈴 (Isuzu)(7202-JP) 及三菱扶桑卡客車公司 (Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation)。

Woven Planet Holdings 成立於 2021 年 1 月，負責豐田汽車的先進技術業務。該公司先前在 2021 年 4 月宣布併購美國叫車服務平台 Lyft(LYFT-US) 的自動駕駛部門，而這回併購 Carmera，也是 Woven Planet Holdings 成立以來的第二宗併購案。