怠速熄火系統發現瑕疵 日本豐田召回5萬多輛Alphard、Vellfire

日本豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 在 2021 年 7 月 7 日發布訊息表示，由於在怠速熄火系統 (Idling Stop) 發現設計瑕疵，宣布召回 (Recall) 豪華 Minivan 的「Alphard」及「Vellfire」。召回對象的出廠日期落在 2017 年 12 月 13 日至 2021 年 6 月 11 日，數量共 5 萬 983 輛。

搭載怠速熄火系統的這一車款，由於控制程式的問題、且因電瓶隔熱不夠充分的緣故，當車輛長時間處於怠速狀態而導致電瓶溫度升高、且類似的用車方式又一再發生時，系統會為了防止電瓶的性能劣化而抑制了回充電量，而在這樣的特殊情況下、恐導致電瓶壽命縮短。而當車輛結束怠速熄火，在最壞的情況下，恐怕會發生引擎無法發動的情形。

在改進措施方面，問題車輛於回廠時，將更換引擎的控制單元、或修正怠速熄火系統的程式。部分在電瓶隔熱罩有發現瑕疵的車輛，也會於回廠時一併進行零件更換。此外，若電池在檢查過程發現異狀，原廠也會換上全新電池。

豐田汽車表示，截至目前總共確認有 22 件相關問題，未有意外發生。因為有顧客反映相關問題，為了確保行車安全而實施這次召回行動。

在怠速熄火系統的問題方面，雖然豐田過去在 2019 年 10 月 30 日時、就曾因相關問題而召回 2 萬 3000 輛車，不過在發現新的原因之後，知道先前的處置不夠充分，也因而在此次擴大了召回範圍。