收購有譜？格羅方德撇傳聞  從英特爾野心勃勃  看聯電的價值

外媒報導，英特爾正計畫以三○○億美元收購格羅方德，市埸認為估值過高，相較於規模相當的聯電，營運表現維持高檔。

【文／劉瓊雯】

自從帕特基辛格（Pat Gelsinger）今年二月上任英特爾（Intel）執行長以來，便積極布局半導體製造，尤其是在重返晶圓代工戰場上野心勃勃，不僅成立新事業群，還將砸二○○億美元建新廠，近期更是傳出英特爾有意收購晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries; GF），引發市場熱議。

英特爾欲擴大營運版圖

根據外媒《華爾街日報》報導，英特爾正計畫以三○○億美元收購格羅方德，藉此擴大營運版圖，若此案收購成功，預期將是晶片產業最大的一宗收購案，也是英特爾有史以來最大手筆的併購。不過，格羅方德執行長在十九日接受《彭博》以及《ＣＮＢＣ》採訪時，表示將在紐約州馬爾他總部附近興建第二座晶圓廠，並且支出十億美元提高現有晶圓廠產量，解決全球晶片短缺問題，並且指出關於可能被英特爾收購的報導純屬市場傳言，公司正持續朝著首次公開發行（ＩＰＯ）的計畫前進。

其實格羅方德是從超微（AMD）的製造部門分拆出，隨後再與新加坡半導體生產商 Chartered 合併而成，目前則是由阿布達比主權財富基金 Mubadala Investment 持有，也在分拆出超微後，就將資源轉進十二和十四奈米製程，並宣布停止七奈米製程的研發計畫，不過超微目前仍是格羅方德的主要客戶，且是英特爾在中央處理器（ＣＰＵ）及圖形處理器（ＧＰＵ）等方面的重要對手，就有資深半導體專家分析，若併購能成，英特爾不僅可快速解決晶圓代工產能不足的問題，同時也可直接搶下全球七％的晶圓代工市占率，在另一方面，和英特爾有競爭關係的客戶，恐開始爭相轉單，對英特爾來說，將流失重要客戶，市占率勢必會再小於七％。此外，格羅方德在全球市占率僅次於台積電（2330）及三星（Samsung），無論是在製程與技術方面，都與聯電（2303）最為相當，堪稱是最直接的對手，不過，若依目前聯電市值大約二五○億美元來看，英特爾花三○○億美元併購格羅方德，外界認為估值稍高，對英特爾來說只會增加成本，拉低毛利率，還要認列龐大的商譽攤銷，實屬不利。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2153 期

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