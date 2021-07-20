熱情豔夏 海洋幻境  盤點 GLAMOUR 今夏最吸睛的海洋主題珠寶

耀眼的陽光，喧囂的蟬鳴，熱情的盛夏終於來臨！波光粼粼的浩瀚大海與浪漫迷人的南國島嶼，正在遠方呼喚著蠢蠢欲動的旅人芳心。出發！就讓我們戴上最招搖的花朵與璀璨的海洋珠寶首飾，一場華麗無比的夏日冒險就此展開！





廣闊無垠的海洋，不僅僅是地球生命的起源、也是許多奇妙生物孕育成長的居住地，更是珍珠與珊瑚等有機寶石的來源所在。千百年來，大海一直是藝術家與珠寶設計師的靈感繆思，創作了無數繽紛多彩、豐富多變的藝術作品，令人驚嘆、讓人著迷。

繽紛海洋生物

浩瀚無垠的海洋是許多生物的孕育之地，在寂靜無聲的深海之中，喧囂的鯨魚、海豚、熱帶魚和海馬...... 都在熱鬧地嬉戲。乘著水波浪花，悠遊自在於蒼茫的藍色世界裡，訴說著亙古不變的傳奇故事。



GLAMOUR 駿邑珠寶的藍紋神仙別針和嬉遊海馬別針，將俏皮的藍紋魚與可愛海馬都化身為胸針的主角，溫暖而美麗的寶藍色，帶來了濃郁的海洋氣息；而海馬身上的火蛋白石，彷若水泡反映的豔麗虹彩，讓人著迷；生之輪迴座頭鯨別針，是一向熱愛海洋的駿邑珠寶，向生命之源致敬的絕美創作；球形珊瑚代表地球與海洋的鮮活熱情，而多色 Paraiba 碧璽則是描摹色彩幻變的海水，當座頭鯨躍出海面時，激起珍珠浪花，展現靈動活潑姿態，無比生動迷人！

GLAMOUR 「嬉遊海馬」別針，18K 白金鑲嵌火蛋白石、彩黃鑽、紅寶石、黑蛋白石、沙弗萊石、藍寶、祖母綠、珍珠及鑽石。

GLAMOUR「藍紋神仙」別針，18K 白金鑲嵌藍寶石、紅寶石、孔克珠、祖母綠、帕拉伊巴碧璽，及鑽石。

維納斯的露水：珍珠

美麗的珍珠誕生於碧波海洋，是希臘、羅馬神話故事裡的「愛與美女神」維納斯身上抖落的晶瑩露水。自古以來，就是國王皇后們用以炫耀美麗、象徵財富，妝點權力與階級最閃耀的飾品。古今中外的王公貴族與權貴，也總愛以珍珠的無瑕之美來襯托自己純潔無匹與至高尊榮。



自帶虹彩螢光的珍珠，表面總呈現一種乳白色的光彩與光暈，讓人深深著迷。無論是 Akoya 珍珠、圓潤豐美的南洋珠，或是造型多變的巴洛克珍珠..... 每一種珍珠都充滿獨特的魅力，無分年齡與性別，教人情牽夢繫！

GLAMOUR 「雙姝並蒂」蘭花珍珠耳環， 18K 白金鑲嵌南洋珠、粉色剛玉、黃鑽及白鑽。

加勒比海的粉紅浪漫

被譽為「珍珠之后」的孔克珠，那帶有瓷釉般的神秘光澤與火焰波紋，是大自然賦予這來自加勒比海浪漫奇蹟的獨特魅力。每顆「孔克珠」的火焰波紋都是獨一無二的，每件孔克珠作品，也都擁有獨特的姿態，訴說著屬於自我的傳奇故事。

浪漫的粉色孔克珠產自於加勒比海的此種皇后海螺之中，產量極其稀少且無法以人工方式養殖。

向來被珠寶玩家們競相珍藏的孔克珠，產於一種名為皇后海螺的貝類之中，產量極其稀少，而且截至目前為止都無法以人工培育而成。其全天然生成之特質造就「孔克珠」只要一進入市場，就引來藏家們競相收藏的熱烈現象。

（右上）GLAMOUR 「海螺之后」針墜兩用可轉換式珠寶，18K 白金鑲嵌孔克珠與鑽石。（左下）GLAMOUR 「海螺之后」戒指，18K 白金鑲嵌孔克珠與鑽石。

華盛頓公約中明文禁止開採孔克珠，因此目前全世界的孔克珠已無法採收，更難見其身影。據估計每一萬至一萬五千隻螺貝，大概只找得一顆孔克珠，而其中又僅僅只有十分之一的孔克珠具有成為寶石的資格，因此可見其珍貴罕有。



GLAMOUR 「深情相依」Toi & Moi 指間戒，18K 白金鑲嵌孔克珠、帕拉伊巴碧璽、鑽石。

另外一種更加罕見的珍珠來自東南亞越南、緬甸、泰國、印尼一帶，由於產自一種黃色帶有橘色斑紋的美樂海螺，因而被稱作「美樂珠」。據估全世界目前僅僅只有 200 多顆美樂珠，而它同樣也是無法用人工養殖，全靠天然生成。





美樂珠有著如陶瓷般的晶亮光澤，以及獨特的火焰狀紋路。顏色呈橘黃、橘紅、淺黃或米黃，其中價值最高的是象徵皇室專屬的橙黃色美樂珠，又稱龍珠。GLAMOUR 這件「皇家之耀」鍊墜，結合了同樣珍罕的美樂珠與孔克珠，價值可謂更加不凡！

GLAMOUR「皇家之耀」鍊墜，18K 白金鑲嵌美樂珠、孔克珠及鑽石。

豔冠群芳的寶石珊瑚

深海珊瑚中最受矚目的就是美麗的寶石珊瑚。早在兩千年之前，地中海的漁民就開始潛往深海採集珊瑚珍寶，並將珊瑚由絲路傳至中國，也由海路傳至印度和日本，由於珊瑚是佛教七寶之一，一直以來都以珍罕稀有而價格高昂。在中國、日本與西藏，珊瑚都被當成是寶物，是身份地位與財富的象徵。



不少國際頂級珠寶品牌都喜歡使用這種來自海洋的瑰寶創作，台灣是珊瑚最重要的產地，質純精美的頂級阿卡珊瑚更是深受珠寶設計師與品牌的熱愛！ GLAMOUR 這件「海中花葵」戒指，鑲嵌了一枚來自日本高知縣外海，計畫培育中碩大的阿卡珊瑚，紅豔欲滴的嬌美模樣，果真像極了海中最靚絕的花魁！

GLAMOUR 「海中花葵」戒指，18K 白金鑲嵌阿卡珊瑚、彩黃鑽及鑽石。

來源：《珠寶之星》80 期

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