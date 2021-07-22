疫情讓世界看見台灣產業價值

文．洪寶山

自從一九四九年兩岸分治以來，台灣就被國際組織擋在外面，可以說如果不是這場疫情，全世界多數人恐怕一輩子也沒聽過台灣，更別說認同台灣的民主價值。

波羅的海國家在蘇聯時期親身經歷了專制統治，對人權問題一直十分在意，二○二○年十月，立陶宛議會選舉，由國土聯盟、自由運動和自由黨組成的聯盟勝出，他們強調將積極反對任何侵犯人權和民主自由的行為。

堅持民主自由 國際友人相挺

立陶宛有反抗蘇聯極權重獲自由的歷史經驗，即使已成為民主國家仍深受強鄰俄羅斯的威脅，因此對台灣的處境特別能感同身受，五月本土疫情爆發，立陶宛就是第一個送疫苗給台灣的歐盟國家，所謂患難見真情，如果不是台灣採購疫苗遭遇到強大的干預，延宕了近一年時間，恐怕台灣人永遠也不會知道，在堅持民主自由的這條路上，還有其他價值相近的國際友人相挺，並不孤獨。

在這次 BNT 疫苗採購過程，台灣可謂一波多折，所幸台積電與鴻海並未與上海復星直接簽約，這宗採購案最後變成是兩家港商的交易，台積電與鴻海委託香港的裕利醫藥當進口商，上海復星則由香港的子公司復星實業出面，兩家民營企業扮演「白手套」，沿用兩岸條例，順利避開政治干擾。

有評論認為台灣能買到疫苗是大國折衝下的結果，台灣或許是棋子，卻是重要的棋子，美國與德國伸出援手，這也是台灣科技實力的展現，台灣晶片與「台積電」的確是「護國神山」，連對岸也投鼠忌器。

民間力量強大 順利買到疫苗

這次「永齡」與「台積電」能買到 BNT 疫苗，凸顯台灣民間的力量非常強大，在 CRIF 中華徵信所公布「2021 版台灣大型企業排名 TOP 5000」調查，去年五千大企業稅後純益總額達三．三兆元，擺脫疫情糾纏，大幅年增逾二成，創下歷史新高，且總體純益率高達 9%，也創一九九九年來新高。

去年台灣在全球疫情爆發的第一時間，阻絕 COVID-19 病毒於境外，維持供應鏈正常，讓台灣在全球供應鏈的重要性顯露出來，急單效應使五千大企業在去年第三、四季營運倒吃甘蔗，訂單能見度一路好到今年底。

尤其是歐日美等汽車工業大國在車用晶片缺貨的情況下，動用政治力量向台灣政府與半導體業者請求援助，更是凸顯台灣在全球供應鏈的地位大大的提升，尤其難能可貴的是，在今年本土疫情爆發之後，同樣經歷確診人數快速攀升的情況，能夠不封城，並且維持醫療體系不崩潰，同時保持供應鏈不斷鏈，展現高素質的自律，證明台灣在全球產業供應鏈中的地位，是全球最禁得起考驗的國家。

大國自產晶片 減少依賴台灣

不過，凡事物極必反，也正因為這場疫情讓歐美日等大國驚覺自身的半導體產業自給能力不足，紛紛改弦易轍，一方面主動爭取台積電遠赴海外設廠，另一方面擴大投資補助強化研發能力，試圖扭轉過度依賴台灣半導體的局面。

例如美國計畫五年投入五二○億美元扶植本地半導體製造，相關資金將在美國興建六至七座的晶圓代工廠。歐盟國家計畫資助本地生產晶片，德、法與其他十七個歐盟國家達成協議，將在處理器和半導體技術展開合作，以減少對進口晶片依賴，強化歐盟本地硬體生產技術能力的針對性補助，整體投資額上看五百億歐元。

曾經是半導體霸主的日本，雖然近年來仍在半導體原料、生產設備供應占有關鍵地位，但有專家警告，日本半導體生產可能在十年後絕跡，必須砸十兆日圓才能力挽狂瀾，於是日本找上美國共組半導體聯盟，擺脫對台韓半導體過度依賴。雖然台積電在先進製程領先五年，但也可看到世界各國針對後摩爾定律時代開始布局，試圖彎道超車。

晶片自給自足 不如自貿體系

面對近來要求境內半導體晶片自給自足的趨勢，半導體教父張忠謀認為，相當不切實際，不僅成本會提升，技術進步也可能放緩，在花費數千億美元與許多年時間後，結果仍將是無法充分自給自足，且成本很高的供應鏈。張忠謀認同國安顧慮確實存在，也相信針對國家安全應用，在各國境內擁有自給自足的供應鏈，是審慎的做法，但針對規模大得許多的民間市場，一個基於自由貿易體系的供應鏈是最好的作法。

來源：《理財周刊》1091 期

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