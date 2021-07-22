〈房產〉北台Q2新成屋、預售屋漲勢啟動 新北市成交價連5季走高

據市調機構統計，今年第二季北台灣大多數縣市新成屋、預售屋成交價漲勢全面啟動，包括台北市、新北市、桃園市、宜蘭與新竹地區房價均比第一季上揚，且漲幅持續擴大當中，新北市連續 5 季走高；近一年來，房價每坪上漲 2.4 萬元，年漲幅約 6.1%。

住展研發長何世昌表示，今年 5 月國內疫情雖然大爆發，導致新建案市況由熱轉淡，但因營造成本居高不下，以及疫情導致缺工問題惡化，建商反應成本的壓力強過於疫情干擾，以致於新建案房價不跌反漲。

何世昌指出，北台灣新建案房價仍維持在多頭格局不變，而這一波房價上漲已與炒作無關，因為自政府出重手打房與疫情爆發以來，新建案投資客已經消失了；而房價漲不停主因是營造成本居高不下，建商持續反應成本，以及房地合一新制造成的供給短缺問題惡化，新建案與中古屋供給量同步減少；推案成本高、缺工與缺貨，又遇到通膨陰霾助漲置產需求，已形成完美漲價風暴。

住展統計資料顯示，北台灣新建案第二季房價若與去年同期相比，則所有縣市房價通通上漲，且各縣市漲幅介於 4.3-9.1%、平均年漲幅約 6.1%，創下 2018 年房價反彈以來最大漲幅。

其中，台北市第二季房價來到每坪 92.7 萬元，較第一 季每坪上漲 2.5 萬元、季漲幅約 2.8%，已連續 7 季上漲；若與去年同期相比，則上漲每坪 5.7 萬元，年漲幅達 6.6%。

何世昌分析，台北市第二季房價表現較強勁的多為蛋白區，如文山、南港、內湖等地價格漲幅較為顯著。文山、南港區因開價觸及每坪百萬元的高價指標案陸續開出，帶動整體房價攻高。內湖狀況截然相反，今年以來，內湖進入供給空窗期，推案量少而需求卻很強，供不應求成為推升房價的動力。

新北市房價走勢也不弱，第二季房價為每坪 41.7 萬元，比第一季每坪漲了 8000 元、季漲幅約 2%，價格連續五季走高；近一年來，房價每坪上漲 2.4 萬元，年漲幅約 6.1%。

桃竹與基隆、宜蘭等地房價同樣強勢。基隆第二季房價每坪 21.7 萬元，雖與第一季持平，但仍是歷史最高峰。宜蘭房價則漲至每坪 21.4 萬元，年漲幅擴大至近 5。

桃園 2021 年第二季成交房價升至每坪 25.2 萬元，連續 6 季上揚，年漲幅達約 9%。桃園今年以八德區房價漲勢最為凌厲，因捷運綠建動工與延伸線的題材發酵，購屋需求快速成長但供給量卻處於低水位，導致建案售價不斷墊高，預料漲勢將延續到下半年。