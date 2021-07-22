〈泰豐賣中壢廠〉泰豐輪胎標售中壢4.4萬坪土地底價逾100億元 8/18開標

外資商仲世邦魏理仕 (CBRE) 接受泰豐輪胎 (2102-TW) 委託，將以股權處份方式出售持有泰誠開發股份有限公司及泰鑫建設股份有限公司 100% 股權，股權交易案主要土地資產 4.4 萬坪，底價 100.44 億元，預計 8 月 18 日開標。

世邦魏理仕指出，泰豐輪胎此一 4.4 萬坪的土地資產標案，地點位於桃園中壢地區核心位置，緊鄰內壢交流道，近中原車站及中壢車站，旁有大型量販店及醫療機構，交通便利，基地也鄰近中原大學及中原夜市商圈，為中壢區最成熟便捷的發展區域。

世邦魏理仕表示，該案住宅區土地近 2.7 萬坪，工商綜合區土地逾 1.7 萬坪，合計總土地面積逾 4.4 萬坪，區內生態綠地已完成建置，緊鄰該案之現有大型量販店亦穩定營運中，成為該案土地開發的機能基石。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，泰豐輪胎此標售案，除位處中壢區最佳核心地段外，並臨近泰豐公園綠地及內壢交流道，且基地面積廣大遼闊，未來可開發興建出中壢地區最具代表性的大型指標個案。

近年中壢市區大面積土地釋出不多，機能成熟完善，交通便捷的土地更是一地難求，世邦魏理仕指出，泰豐輪胎此一標售股權釋出土地，除立地條件佳，受惠機場捷運延伸線工程，未來桃園市政府計劃將中壢車站打造為大型共構車站，也勢必可帶動該區域積極轉型與快速發展。