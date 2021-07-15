〈房產〉高鐵桃園車站特定區土地70年地上權啟動招商

交部鐵道局針對「鐵路桃園車站特定區青昇段 241、241-1、241-2 地號事業發展用地開發經營案」，啟動招商，標的土地爲桃園高鐵站前第一排的完整街廓地上權 70 年，預估全案最大興建總樓地板面積達 10.2 萬坪，預計於 7 月底公告招標

桃園高鐵站前第一排的完整街廓 70 年地上權啟動招商，土地面積 3 萬 2424 坪，土地使用分區為車站專用區，且全案最大總樓地板面積達 10.2 萬坪，可規劃大型複合式開發案，包含 Outlet、百貨商場、飯店、辦公大樓、休閒娛樂等功能。

桃園高鐵車站特定區的此一 70 年地上權土地招商案，為桃園高鐵站前第一排的完整街廓地上權招商案，為高鐵桃園站區最大宗的可釋出土地。

高鐵桃園車站特定區的此一地上權土地招商案，是鐵道局三大旗艦招商計畫之一，為繼去年的高鐵台中烏日站招商案後，再釋出的大型地上權招商案。高鐵桃園站全台旅運量排名第四，每年有 1000 萬名旅客進出，便捷的交通優勢，以及 20 分鐘直達台北市的便捷性吸引人口持續移入，成為開發商重點推案地區，近 2 年房價上升快速。

此外，高鐵桃園車站特定區的廣大腹地，融合住宅、商業與零售的發展潛力，吸引保險業、開發商與零售商布局，最著名的即有國泰人壽與華泰大飯店合作開發的華泰名品城，年營收突破 70 億元位居台灣 outlet 店王，後續更有 IKEA 開設全台最大旗艦店，再加上 Xpark、國泰置地廣場與和逸飯店桃園館，桃園青埔地區已成為北台灣著名朝聖景點。

本次負責招商的外商仲介第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，桃園高鐵車站特定區的此一 70 年地上權土地招商案，前 4 年不收取權利金，提供投資人更多規劃彈性，全案的總樓地板面積可達 10.2 萬坪，可打造複合式開發案，相當適合想要多角佈局商用不動產市場的投資人。

第一太平戴維斯指出，桃園是六都之中人口成長率最快速的地區，也是這波產業回流投資金額最大的縣市，未來可結合高鐵站桃園站、桃園機場捷運線 A18 站的交通優勢，以及成熟到位的零售商圈與辦公大樓新供給，將高鐵桃園車站特定區打造為桃園新都心。