〈房產〉永慶房產集團強勢再推第四品牌「永義房屋」 預約店數已逾150店

台灣房仲第一品牌永慶房產集團自 1988 年成立，歷經網路泡沫、金融海嘯、SARS 等危機，在董事長孫慶餘的帶領下，屢屢從逆境中找出新契機，進而成長，此次新冠肺炎疫情影響全球經濟，永慶不僅迅速回穩持續成長，今 (15) 日更宣布推出全新加盟品牌─「永義房屋」，且預約店數已逾 150 店。

永義房屋不僅承襲永慶「誠實」DNA、有直營和加盟多年來的成功經驗、系統平台和數位工具做後盾，更享有業界唯一成功運作的「深度聯賣」機制，讓「以人機合體一勞永逸」的永義房屋，甫推出就獲得熱烈回響，短短 10 周預約展店數已突破 150 店，以每天平均增加 2 間預約店的速度，搶進重點都會區，震撼疫情下的台灣房仲市場。

今年正值永慶加盟事業成立 20 年，永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示：孫慶餘董事長是台灣房仲加盟產業的創始者，創立台灣第一個加盟體系─「大台北不動產仲介聯盟」(後改名住商不動產，孫慶餘是住商創辦人、現在依然是住商大股東)，後再創立直營體系的永慶房屋及三個加盟品牌，包括永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產；複製直營成功經驗，讓三個加盟品牌「後發先至」，在各品牌的加盟店中，店數已穩居全台前四大，也帶動永慶房產集團全台突破 1300 店規模，做為「房仲最佳創業平台」是實至名歸。(註：統計至 2021 年 7 月 1 日各加盟店店數)

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，2020 年永慶加盟三品牌能創造爆發性業績，除了品牌力、科技力和創新力外，深度聯賣功不可沒。(圖：永慶提供)

回顧 20 年前，為了讓「新式仲介」－不賺差價、只收取固定服務費的經營模式，快速擴及全台，董事長孫慶餘在 2002 年、2003 年陸續成立永慶不動產、有巢氏房屋加盟品牌，加盟事業成立 10 周年 (2012 年) 時，再推出台慶不動產；挾三品牌在全台建構的「深度聯賣」網絡下，今年適逢加盟事業 20 周年，強勢推出第四品牌「永義房屋」，讓新加盟的店東甫加入、即享有與集團三加盟品牌「千店聯賣」的資源。

永慶房產集團加盟事業處莊志成總經理指出，有永慶房屋和三個加盟品牌的成功經驗，面對長期看好的台灣房市，集團內部既有店東期待擴大經營版圖；加上許多同業店東追求永續經營，同業經紀人期待創業，都看中永慶集團的厚實資源，紛紛詢問期待加入；莊志成總經理表示：考量市場需求，而永慶三個加盟品牌在各都會區的店數密度高，因此決定推出第 4 個加盟品牌－永義房屋。

永慶加盟三品牌_上課簽到。(圖：永慶提供)

永義房屋承襲集團「先誠實再成交」的理念，享有永慶加盟「深度聯賣」優勢、共有共好的文化，永義房屋更配有與永慶不動產同等級的系統平台、數位工具，包括 i 智慧 / i 行動、行動智能經紀人等工具，是「人機合體」符合消費者需求的現代新房仲；透過人有溫度的誠實服務，輔以科技運用，將智能服務置入關鍵流程中，提供精準、完整且即時的資訊，加快成交、贏得信賴。

同時，永義房屋也將落實提供透明資訊和安心服務，藉由「揭露到門牌的成交行情－永慶實價登錄 3.0」提供透明成交價。值得一提的是，〈行動智能經紀人 APP〉已整合現場詢問調查，經紀人只要照表勾選各類屋況，搭配照片輔助，直接匯入系統中，作業即時有效率。

除此之外，永慶的科技優勢，讓賞屋更便利，不僅在新冠疫情下能享有零接觸的〈實境找房〉等線上賞屋服務，〈實境找房〉更結合 Google 街景讓消費者不用出門，就能掌握物件周邊生活圈，再搭配 720 度屋內環景照片，大小環境清楚掌握，快速過濾物件，成交更有效率。還有特約代書、價金履約保證等，讓客戶買賣屋都安心放心。永義房屋將擴大董事長孫慶餘「提供消費者一個房產公平交易平台」的理念。

總經理莊志成分享，擁有強大後援的永義房屋，在內部預約期就備受矚目，外部詢問電話也不斷湧進！截至目前預約店數已逾 150 店，因疫情延後了開幕時程，但第三季結束前，一定有永義房屋門市開幕。預計一年內展店能達到 100 家規模，與永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產一起保障消費者權益、共創公平交易環境。