〈書摘〉哪類股票最雷，投資人少碰為妙？

公司治理警訊中，投資大眾最容易接觸到，也最可能受影響的指標之一就是公司先放消息給媒體，然後再發重訊澄清。這往往是另類拉抬股價的整合行銷。

當你發現媒體多次報導公司的財務與業務狀況，而公司又頻繁依規定發布重大訊息（重訊）澄清，不管這些報導是正面消息或是具挑戰性的批判，這之間有可能是公司經營階層刻意放出利多消息，讓媒體取得新聞，再向大眾公開，以拉抬股價行情。此時通常伴隨控制股東或大股東賣出公司的股票。頻繁澄清媒體報導，也顯示公司營運有一定程度的不穩定情形。上述這些狀況，不管是公司經營階層介入股市，或是公司面臨較大的挑戰，對股市投資人皆非是好事，是公司治理的警訊之一。我稱此為經常澄清指標。

此外，從境外的企業信用與法院判決信息網站，可看到上市櫃公司海外主要營運公司、控制股東或董事長是否有債信問題或清償責任，這不僅代表公司會面臨重大損失，而且公司可能會受到控制股東信用風險的波及，因此可提早判斷公司發生財務危機的可能性。

此項指標對於 KY 股特別重要，以康友為例，在 2018 年股價大漲前，澄清了三篇有關法人及獲利預測的相關報導。2018 年 6 月，媒體報導兩則新聞，一是印尼疫苗廠第四季投產後，可望在近兩年內快速取得 5 成市占率，帶動 2019 年營運有爆發性成長，獲利有機會挑戰兩個股本；二是法人看好康友 2018 年 EPS 有挑戰 15 元實力。另一篇是 2018 年 10 月，媒體報導法人預估 2019 年康友 EPS 有上攻 20 元實力。投資人看到此類財務預測訊息，應該審慎判斷是否為公司自行購買的報導，並評估報導內容的真實性。

再以三萬股民被套牢的投資噩夢樂陞案為例，更可預先看出，若公司經常透過重大訊息公告澄清媒體報導內容，有可能是公司大股東介入市場運作，甚至操縱股價。投資人在觀察一家公司時，應該將此點列入觀察指標。

樂陞從 2014 年後就經常發布重訊澄清，而媒體報導內容多是股市的利多消息，特別是 2015 年，例如：2015 年 1 月媒體報導，法人估計樂陞 2015 年總計合併營收上看 40 億元，年增 200% 以上，稅後純益 10 億元，每股純益上看 10 元，成長潛力驚人。2015 年 6 月媒體報導，樂陞 2014 年 10 月宣布收購廈門同步網絡後，歷經約 7 個月終獲投審會核准，法人預估樂陞 2016 年可望賺到 1 個股本。2015 年 9 月媒體再報導法人估計，樂陞因併購全球休閒平台 Tiny Piece，推升營收大幅成長，2015 年全年營收可望挑戰逾 20 億元，較 2014 年倍增。

然而，這些利多消息並未實現，樂陞並沒有如報導的績效表現，甚至是控制股東掏空公司的工具。

來源：天下雜誌