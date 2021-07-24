旅遊業黑暗中見曙光？雄獅推關島疫苗自由行 悄悄布局北美旅遊搶解封商機

文 / 陳葦庭

6 月底，關島政府宣布開放疫苗旅遊，雄獅隨即推出 4 架包機，很快地，逾 4 百個機位銷售一空，疫苗旅遊是剛性需求，為什麼雄獅不惜血本也要做？集團下一步的商機布局，著重在哪塊市場？

7 月 6 日，桃園機場出現疫情爆發以來難得一見的人潮，160 多名旅客戴著口罩、身穿防護衣，他們是關島政府宣布推出疫苗支援企畫「AIR V&V」（Vaccines & Vacation）後，首波前往的台灣旅客。

負責規畫關島疫苗機加酒自由行的雄獅旅遊表示，今年六月底產品開賣後，7 月包機名額很快就完售，即將出發的 22 天 Long Stay 方案，更因需求旺盛，緊急向航空公司申請加大機型，改由空中巴士 A330-300 執飛。儘管目前台灣公費疫苗已經開打，但雄獅旅遊透露，還有 4 家企業洽詢包機，計畫 8 月讓員工前往關島快速施打疫苗，不排除 9 月還會加開趟次。

不只關島，這波疫苗旅遊熱潮早在 5 月底就隨著美國宣布解封正式展開。以長榮航空為例，台灣到美國 8 大航點的班機已加開到每周 24 班，且商務艙、豪經艙訂位量仍近全滿；華航、聯合航空等美國線航班訂位也都有明顯成長。

這就像是久旱逢甘霖，美國、關島疫苗旅遊這場及時雨讓沉寂一年多的旅遊業、航空業迎來久違的旅客。

「我們要從關島為起點，恢復我們的全球化布局。」雄獅旅遊總經理游國珍接受《今周刊》專訪時，宣布集團這項策略，而這也是去年初疫情爆發以來，台灣首度有傳統旅行社啟動海外市場的布局。

雄獅的第一步，是重新建立旅客對旅行社的信心以及信賴度。

瞄準疫苗旅遊需求

機加酒、PCR 檢測都包

當時，關島政府釋出規畫，開放外國旅客施打疫苗的消息，雄獅第一時間就主動向國內 3 家有航權的航空公司爭取復飛，但是，考量到人員安排與市場不確定性，各大航空並沒有同意。

「旅客有需求，我們就來想辦法。」游國珍回憶，當時本土疫情剛爆發，不少旅客都迫切想出國打疫苗，光是透過雄獅預定美國機票的旅客，就比 4 月高出 2.5 倍，但因疫情無法組團，讓雄獅決定以長榮包機的方式，只販售機加酒自由行產品。

不過，疫苗旅遊不同於疫情之前的機加酒自由行，光 PCR 檢測次數、施打疫苗廠牌、出入境資料及流程都相當繁瑣，一旦漏了一項，整趟行程就可能大亂。

一名旅客也透露，出發當天，他光是在航空公司貴賓室填資料，就花了近 1 個半小時的時間，若是沒有旅行社的協助，一般民眾很難短時間消化完如此龐大的資訊與規定。

來源：《今周刊》 第 1283 期

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