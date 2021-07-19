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〈美股早盤〉風險情緒急降溫 道瓊重挫逾500點 經濟復甦概念股領跌

〈美股早盤〉風險情緒急降溫 道瓊重挫逾500點 經濟復甦概念股領跌 (圖：AFP)
〈美股早盤〉風險情緒急降溫 道瓊重挫逾500點 經濟復甦概念股領跌 (圖：AFP)

對於疫情升溫的擔憂，拖累航空、郵輪等經濟復甦概念股走低，美股週一 (19 日) 大幅下挫。截稿前，道瓊工業指數跌逾 500 點或 1.5％，標普 500 指數跌 1.3％，那斯達克綜合指數也跌 1.3％，費半跌 1.6%。

隨著 Delta 變種病毒快速擴散，美國上週新冠確診病例較前一週遽增 70%，死亡數較前一週成長 26%，使單日平均新增確診數達 3 萬例，平均死亡達 250 人。

除美洲外，法國、荷蘭、希臘等歐洲國家也相繼推出防疫限制，盼阻止疫情惡化。然而，儘管確診數持續飆升，英國仍在週一解除多數限制令，激起市場對於疫情進一步惡化，拖累經濟復甦的擔憂情緒，航空股和郵輪股週一全數下跌。

避險情緒升溫使資金湧入公債，截稿前，10 年期美債殖利率跌至 1.217％，再創 2 月初以來新低，拖累摩根大通 (JPM-US)、美國銀行 (BAC-US) 和摩根士丹利 (MS_US) 等對利率敏感的銀行股下跌逾 2％。

OPEC + 週日 (18 日) 同意增產後，國際油價週一雙雙跌至 1 個月新低，布蘭特原油期貨和西德州中質原油 (WTI) 期貨均跌逾 3%，帶動埃克森美孚 (XOM-US)、雪佛龍 (CVX-US) 和馬拉松石油 (MPC-US) 等能源股集體下挫。

繼上週的大型銀行股財報後，本週起焦點將逐漸轉向科技股，IBM(IBM-US)、Netflix(NFLX-US)、德儀 (TXN-US) 和英特爾 (INTC-US) 等科技公司財報將在本週登場，Refinitiv IBES 數據顯示，分析師平均預期標普 500 指數成分股 EPS 將增長 72%。

截至台北時間週一 (19 日)21 時許：  
  • 道瓊工業指數下 504.34 點或 - 1.45%，暫報 34183.51 點
  • 那斯達克綜合指數下跌 185.29 點或 - 1.28%，暫報 14241.95 點
  • 標普 500 指數下跌 58.10 點或 - 1.34%，暫報 4269.06 點
  • 費半下跌 50.22 點或 - 1.60%，暫報 3095.23 點
  • 台積電 ADR 下跌 1.92% 至每股 113.52 美元
  • 十年期美債殖利率下跌至 1.217%
  • 紐約輕原油下跌 3.69% 至每桶 69.16 美元
  • 布蘭特原油下跌 3.37% 至每桶 71.11 美元
  • 黃金下跌 0.04% 至每盎司 1814.20 美元
  • 美元指數上漲 0.18% 至 92.855 點  
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

Autonation(AN-US) 早盤上漲 1.88％，至 104.53 美元

美國最大汽車零售商 Autonation 週一公布 2021 年第 2 季營收年增 54% 至 69.8 億美元，non-GAAP 稀釋後 EPS 年增 243% 至 4.83 美元，雙雙優於市場預期，後者更創下歷史新高。

Autonation 第 2 季同店新車銷售量年增 42%，二手車銷售量年增 37%，

Zoom(ZM-US) 早盤下跌 2.55％，至 352.75 美元

Zoom 週日 (18 日) 宣布以 147 億美元價格，買下雲端軟體供應商 Five9(FIVN-US)，此收購案已獲雙方董事會同意，預計明年上半年完成交易。Five9(FIVN-US) 早盤漲 3.43％。

嬌生 (JNJ-US) 早盤下跌 0.56％，至 167.16 美元

《路透社》報導稱，嬌生擬將旗下爽身粉訴訟相關債務，轉移至另一家新公司，並尋求破產保護，以減少訴訟賠償金額。

今日關鍵經濟數據：
  • 台北時間 22:00 將公布美國 7 月 NAHB 房產市場指數，預期 82.0，前值 81.0
華爾街分析：

Fiera Capital 投資組合經理 Candice Bangsund 表示，Delta 變種病毒傳染性更強，引發人們對於經濟重啟和復甦持續性的質疑，但她認為 Delta 僅會延後而非破壞經濟活動復甦，因此將市場拋售視為爭取能源、工業以及金融股的機會。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 透過報告表示，未來一週，投資人可能將債券殖利率走疲的情況視為「煤礦坑裡的金絲雀」(canary in the coal mine)，即危險出現的前兆，這可能為財報季蒙上陰影。

Stovall 稱，市場可能會將優於預期的 EPS 增長，視為當前 EPS 週期觸頂後，自迎風面轉向背風面的過渡期，從而導致市場波動加劇。

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