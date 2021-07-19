大摩：別把復甦想得過於美好 有兩大風險需擔心

摩根士丹利新興市場投資管理主管 Ruchir Sharma 警告，中國對科技行業的監管整頓，加上美國消費者的儲蓄可能超過支出，是全球經濟復甦面臨的兩大風險。

Sharma 表示，中國對科技行業的整頓力度很大，監管政策起到了收緊效應。據估算，數位經濟現在占中國整體經濟的 40%。這個比例在十年前只有 10%。這也意味著，如果監管風暴持續，最終的力度會有多大，會對經濟增長產生甚麼影響，均難以評估。

他指出，另一個擔憂在美國。人們認為美國財政支出將會減少，卻覺得這不會帶來問題，因為消費者狀況不錯，能夠彌補不足。但回顧歷史，前一次類似狀況出現在二戰後，消費者獲得了意外之財，但人們的選擇是儲蓄，而不是花掉。

Sharma 說：「如果消費者還像上次那樣怎麼辦？與此同時，2008 年危機給許多消費者留下的傷痕仍在。」

Sharma 仍然相信，經濟復甦還會持續一段時間，因為隨着新興市場疫苗接種速度加快，他們的表現會改善。因此，全球復甦可能還未見頂。

但他強調，兩大成長引擎可能沒有外界想像得那麼好，代表著復甦可能比當前的共識更快觸頂。市場對增長預期過高，低估了下行風險，全球經濟想要強勁復甦的路前仍有許多障礙。