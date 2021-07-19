〈美股盤前要聞〉美科技股財報週起跑 美股期貨下滑

本週美股科技股陸續公布財報。美股期貨週一 (19 日) 下滑，道瓊期貨跌 1.28%，標普 500 期貨跌 1.09%，那斯達克 100 期貨跌 0.93%。

1. 傳 iPhone SE3 明年上半年問世

DIGITIMES 周一 (19 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone SE 3 可望 2022 年上半年問世，預計將採 A14 Bionic 處理器並支援 5G 功能。

上述報導等同印證了知名蘋果分析師郭明錤的說法。郭明錤上月表示，新一代 iPhone SE3 將會在 2022 年推出，除了搭載更新版處理器外，還將支援 5G。

郭明錤還稱，新一代 iPhone SE 將成為有史以來最便宜的 5G 手機，隨著 5G 市場競爭漸趨激烈，新版 iPhone SE 將鞏固蘋果的市場地位。

2. Zoom 併購 Five9 將投入電話客服市場

美國提供視訊會議系統服務的 Zoom Video Communications(ZM-US) 在 18 日 (週日) 宣布，跟公司決定併購 Five9(FIVN-US) 這家從事與電話客服有關的雲端服務業者。這宗併購案是以換股方式實施，金額相當於 147 億美元，也是 Zoom 所實施過的最大規模併購案。

Five9 的公司總部位在美國加州，是一家有在美國那斯達克掛牌的上市公司。該公司所提供的雲端服務，可讓電話客服公司等的員工們在家中就可執行業務，在全世界擁有超過 2000 家以上的客戶。

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的緣故，許多公司的員工都改在家中上班， Five9 公司業績也在疫情當中出現大幅成長，和 Zoom 的情況相似。Five9 的 2020 年度合併營收報年增 33% 至 4.34 億美元。

3. 傳嬌生計畫分拆公司 以規避巨額訴訟賠償

美國醫療衛生用品大廠嬌生 (JNJ-US) 的爽身粉產品致癌案遭到最高法院駁回上訴。有知情人士透露，嬌生正在計劃，將訴訟中的賠償轉移到新成立的公司，然後為該公司聲請破產保護，以降低應承擔的賠償。

知情人士表示，在和解談判中，嬌生的一名律師告訴原告律師，嬌生可能會推行破產計劃，使得目前未知的賠償金減少。原告律師將無法阻止嬌生採取這樣的措施，但可能會尋求法律途徑對此提出質疑。

一些知情人士透露，嬌生目前尚未決定是否要實施破產計劃，最終也可能會放棄此一想法。嬌生在一份聲明中表示，該公司將繼續捍衛滑石粉的安全性，並對相關案件持續提起訴訟，但尚未決定在此訴訟中採取任何特定行動方案。

4. OPEC + 同意 8 月啟動增產

石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟所組成的 (OPEC+) 在 18 日召開部長級會議，並於當天發出聲明表示，該組職同意從 8 月到 12 月將階段性的提升原油供應量，在每個月將增產每日 40 萬桶，到 2021 年底將增加至每日 200 萬桶。

全球經濟正從疫情中復甦，原油價格在這個月也一度出現 2 年半來新高。

而在 2022 年 5 月之後的原油減產協議方面，也在沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國 (UAE) 雙方達成共識後，同意從原本規劃的到 2022 年 4 月止、進一步的延長到 2022 年底，目的是為了留下更大的運作空間，以預防全球經濟再次被新冠肺炎 (COVID-19) 的變種病毒所拖累。

5. 投資大咖 Ackman 放棄收購環球音樂 10% 股份

億萬富翁投資者 Bill Ackman 的空白支票公司 Pershing Square Tottine Holdings (PSTH) 周一 (19 日) 宣布，已經放棄收購法國媒體巨擘 Vivendi 的環球音樂集團 (UMG)10% 股份。

PSTH 上個月同意以約 40 億美元的價格，買入 UMG 10% 的股份，並使讓環球音樂集團的企業價值達到 350 億歐元 (415.5 億美元)。

不過，PSTH 表示，在與美國證券交易委員會 (SEC) 討論後，其董事會一致決定不進行收購。Ackman 指出，SEC 對這筆交易是否符合紐約證交所規則提出質疑，促使其做出放棄收購的決定。