全球人壽ESG實踐愛與責任 互動式「企業永續報告書」上線

全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，從 ESG 落實愛與責任，因應綠色金融行動方案與環境永續，展現充分落實永續發展的決心，自 2019 年開始自主編製報告書，今年度更呼應「公司治理 3.0」及「綠色金融行動方案 2.0」政策，將報告書正式更名，為全球人壽首份「企業永續報告書」，並揭露於官網企業永續專區。

因應數位化趨勢，報告書以有趣的互動式體驗，親民闡述永續理念，展現公司亮點績效。全球人壽 2021「企業永續報告書」接軌國際，編製遵循國際準則 GRI 準則，揭露內容經獨立第三方確信；自主提升規格，將「氣候相關財務揭露 (TCFD)」、「永續會計準則 (SASB)」及「永續保險原則 (PSI)」納入，內容完整涵蓋「永續治理」、「客戶關懷」、「友善職場」、「幸福社會」及「環境保護」五大永續發展藍圖，並回應國際趨勢落實 14 項聯合國永續發展目標 (SDGs)，闡述公司在環境 (Environment)、社會 (Social)、治理 (Governance) 永續發展的績效及理念作為。

全球人壽副董事長林文惠表示，近兩年新冠肺炎疫情、氣候變遷對世界各地造成莫大衝擊，彰顯人類作為與大自然環境息息相關，我們相信落實 ESG，守護世界萬物的愛，是每一個人的責任，而全球人壽推己及人，發揮企業責任最大價值，與永續共存。

林文惠表示，全球人壽將愛與責任轉化為體育發展、協助教育成長及落實公益耕耘的力量。我們不只認養，還透過農學體驗陪伴教育，讓愛與責任的信念，傳遞下一代；透過綠色產品的義賣，讓更多家庭享用無毒又健康的農產品，同時也能幫助失依兒少，成為善循環的起點，為臺灣挹注更多幸福能量。

林文惠表示，透過邀請內外勤同仁與保戶、大眾等各層面利害關係人共同參與，將所得再次回饋給社會，永續落實農業與生態共存，更多方受惠。而公司重視 ESG 議題，持續發揮影響力，不僅能促成投資及產業追求永續發展之良性循環，更可落實我們對保戶保障的永續承諾。

全球人壽將企業永續發展融入經營模式，為強化與利害關係人溝通，2020 年出版第一本「盡職治理報告」以實際行動履行機構投資人盡職治理之責；同年度之企業社會責任報告書榮獲第十三屆 TCSA 台灣企業永續獎。

在永續治理方面，獨立董事占所有董事席次過半數，並積極響應政府的綠色金融行動方案，實踐綠色金融永續，相關投資項目累計逾 60 億元，並鼓勵保戶開通線上智能服務，成長率近 30%。

同時致力成為「幸福企業」。建構性別平等、多元包容的友善職場，其中女性主管職占比為 46%，打造健康運動職場，更連續三屆榮獲教育部「運動企業認證」

氣候變遷議題成 2021 年度重要專案 減碳多管齊下

2021 年，全球人壽將氣候變遷調適與減緩相關議題設定為年度重要專案目標，包括落實遠距投保、推動數位服務及培養數位業務員，提升行動投保占率亦成為公司 2021 年重要專案目標，並擬定相關措施，如優化行動投保作業系統、紙本要保書印製階段性減量及擬定行動投保進件的短期獎勵等。同時，建立符合 ISO22301:2019 版國際標準之營運持續管理制度（BCM）。

秉持生態保育初衷 認養無毒茶米義賣破千萬

近年持續關注氣候變遷議題，全球人壽秉持愛護在地生態保育的初衷，2012 年起透過「我的一畝田」計畫認養無毒耕種稻田，不間斷地力挺臺灣無毒農業與在地農家，所有認養的稻田皆採用無毒耕種的「自然農法」。2020 年更創新結合「我的一畝田」認養石虎米，復育當地石虎生態圈，自 2012 年至今認養稻米 56,954 公斤，累積投入及義賣金額約 2,065 萬元。

而 2018 年起推展「我的一畝茶」計畫，透過認養臺灣藍鵲茶的契作，至今已認養茶葉 450 台斤，累積投入及義賣金額約 560 萬元，並協助減少碳排放 1988.1 kgCO2-eq；兩大計畫從 2012 年至 2021 年累積之友善農業義賣總金額超過一千萬元。

響應綠色金融 2.0 降低投資對環境負擔

全球人壽近期也將企業社會責任（CSR）拓展至響應「綠色金融行動方案 2.0」，強化環境、社會與治理（ESG）揭露與氣候風險管理，將愛與責任拓展到這塊土地，擁抱 Mother Earth。

尤其，金融業的資金在整個社會的永續發展中舉足輕重，聯合國 2005 年邀請全球大機構投資人參與制定責任投資原則，將 ESG 等永續議題整合至投資策略，至 2019 年底已超過 2,300 家機構投資人簽署責任投資。

全球人壽也從管理方針、責任投資與機構投資人盡職治理守則、綠建築投資及五加二新創重點產業投資等四面向著手，在帶動經濟發展的同時，也能降低對環境的負擔。

成立企業永續小組 持續推動 CSR 作為 達成更多永續里程碑

在各國企業結合核心業務能力，具體落實企業社會責任的同時，全球人壽從善如流，致力金融創新、社會公益、環境保護。為了確保企業社會責任運作如期如質，全球人壽特別成立企業永續小組，設有公司治理、客戶關懷、員工照護、環境永續與社會關懷等五個小組，針對所權責的各項永續議題，持續進行內外部的溝通與管理，並適時因應現況即時調整精進，持續竭力推動各面向之企業社會責任作為，以達成更多永續里程碑。