〈東元改選前哨戰〉子公司聯昌控掏空 黃育仁：不實指控

東元 (1504-TW) 本周五將召開股東會，經營權之爭尚未平息，集團會長黃茂雄陣營繼公開收購長子黃育仁主導的菱光、東友後，東元子公司聯昌 (2431-TW) 今 (19) 日控告前董事長黃育仁涉嫌掏空 1.5 億元，涉及證交法。

對此，黃育仁發三點聲明，他強調，在聯昌僅為東元公司法人代表，且相關合約都是正常運作，一毛錢都沒進自己口袋，此案為不實指控。

聯昌表示，黃育仁 100 年 6 月起至 110 年 3 月擔任公司董事長期間，疑似簽署假服務合約、佣金合約，將 1.5 億元以上的款項匯往國外特定第三人之帳戶內，且公司查無具體交易履約事實及資料。

聯昌指出，服務合約首年匯款超過百萬美元，但當年度卻沒有取得發票憑證，另外，黃育仁為白電合約也給付百萬美元，但公司也沒接到產品訂單。

聯昌認為，此舉導致公司承受不當交易風險及損害，似屬不合營業常規交易，為維護投資人權益，依法提出刑事告訴，將目前搜集資料及證據提供給台北地檢，請求檢察官積極偵辦。

黃育仁則提三大點反擊，第一、聯昌主要客戶來自韓國，因此與韓國廠商簽訂代理、銷售及業務推廣等合約，合約均延續數年以上，屬正常業務經營產生的合約，並無任何涉及掏空背信問題，倘若真此事，正值東元經營權之際才提告，顯然是子虛烏有之不實指控。

第二、本人在聯昌僅係東元公司之法人代表，東元公司指派董事長邱純枝、總經理連昭志等人擔任聯昌董事，因此聯昌與韓國廠商簽訂代理、銷售及業務推廣等合約，董事成員均一清二楚，如果本人涉及掏空背信之問題，豈非也是共犯。

黃育仁最後強調，東元經營權之爭正是理念之爭，是股東期望東元改革進步，帶來不同方向與未來，誠懇籲請黃茂雄共同支持東元改革，還東元公司一個正向值得期許的未來。