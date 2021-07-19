百容蘇州廠區徵收利益上季入帳 單季每股純益逾1.25元超越去年全年

百容 (2483-TW) 江蘇蘇州廠區部分廠房被當地官方徵收，徵收補償利益人民幣 3150 萬元 (約新台幣 1.36 億元)，已確定在第二季入帳，挹注每股純益 1.25 元，百容第二季每股純益將遠超過 2020 年全年 0.76 元，法人指出，受惠擴產效益加上業外轉投資帶動，全年獲利可望寫 2000 年來新高。

另外，百容也受惠車用晶片、微控制器需求大力復甦，導線架訂單全數爆滿，為因應需求，今年下半年至明年，將持續擴充半導體相關產能。

百容已完成中國安徽滁州全部作業並已量產，原先江蘇蘇州相城區的部分廠房，被當地官方徵收完成，扣除經濟補償金支出，挹注百容每股純益 1.25 元。

百容也持續增購半導體導線架沖壓機台，因應不斷提升的需求，台灣廠新產能將在今年下半年陸續量產，蘇州相城廠新增產能，受到設備進駐時程影響，要到明年才能開出。

百容半導體導線架產品去年營收比重 37%，今年走揚到 43%，百容主管指出，未來幾年半導體應用產品將成營運主軸，江蘇蘇州相城廠成為重要生產據點，營運將持續成長。

目前，百容中國安徽滁州設立的新廠已進入量產，未來大陸生產線的分工將是繼電器、端子台、步進馬達等產品由該廠生產，半導體導線架等則全數在蘇州相城廠生產，原有深圳公司則轉型成買賣、服務據點。

此外，百容生產用於多功能事業機 (MFP) 的步進馬達，今年接單及出貨大增，步進馬達業務部門在安徽滁州設立的新廠，也獲主要品牌客戶完成認證並擴大下單，估全年出貨量成長至少 50%。

百容台灣產線部分，除積極擴充台中工業區新廠的生產規模，新投資也取得工業區立體化容積獎勵，預計今年第四季完工、投產；百容預計投資 21.78 億元，台中工業區新廠完工後，兩岸產能包含台中、江蘇相城及安徽滁州的三大支柱，可因應客戶端強勁需求。