〈金融業徵才〉全球人壽MA招募 延長培訓期培育全方位人才

全球人壽今 (22) 日宣布，第七屆 MA(內勤儲備主管) 招募已開跑，今 (2021) 年將提供全新的儲備主管計劃，並延長此屆 MA 培育期，以 24 個月豐富且紮實的培育計劃，打造全方位管理人才，招募對象鎖定研究所應屆畢業生或具前述資格並擁有 2 年以下工作經驗的優秀青年，預計招募至少 5 人。

全球人壽表示，在疫情衝擊下，加速金融保險的數位發展，加上國人保險保障意識提升，數位應用更顯重要。全球人壽至今已完成多項數位保險工程，重視「數位與數據」及多元部門均衡發展，為持續保有保險科技戰力，致力優化人才庫，只要具備大數據、資料分析能力的優秀人才，都有機會在公司邁向數位化轉型過程中擔任重要角色；同時也透過 MA 計劃與實習生計劃多管齊下，促進組織年輕化。

全球人壽今年 MA 招募已邁入第七屆，為進一步強化整體 MA 訓練與能力培養，強化壽險專業職能發展，打造關鍵人才 DNA，訓練期也從過去的 18 個月延長到 24 個月，讓 MA 有充分時間做好準備，且歷屆所招募的 MA 貢獻卓越，公司也將傾注資源全力栽培。

全球人壽 MA 計劃錄取的青年，在正式加入後的第 1 個月將透過公司基礎培訓課程，協助 MA 建立保險專業知識和熟悉全球人壽的商品，並邀請各部門主管擔任講師，讓 MA 了解部門運作情形與該部門核心知識概況；而接下來的第 2-24 個月將進行各部門工作輪調、參與跨部門專案計劃，且有機會與高階主管共事；培訓結束時，將依評鑑結果及公司組織需求派任部門，期能透過積極培養年輕世代，人盡其才，發展組織內部各階段人才。

除了全方位的培訓計畫，全球人壽還致力成為幸福企業，該公司表示，秉持「因為愛，責任在」的品牌理念，相當重視職場環境與工作氛圍，希望同仁能在工作與生活中取得平衡，擁有幸福感，例如同仁專屬的健身房及教練、每年不定期舉辦同仁同樂活動等，還有豐富充實的保險專業內訓課程。