張志誠觀點：貨櫃航運第3季選股重點 關鍵數據搶先看

美股上週來自於通膨的疑慮讓市場警鐘響起，觀察三大指數 NASDAQ 剛跌破月均線，本周還有需要壓力測試低點支撐，費城半導體則跌落季線之下，然短期日 K 線技術指標已經壓低，本周則尋求回檔後的反彈，因此台股電子族群本周是必要先受到美國科技股的壓力衝擊，而我認為最關鍵的還是在於資金在市場自己找出口。

從台積電 (2330-TW) 法說公佈第二季財報過後，雙率雙降的理由是新台幣匯兌損失，這一點是牽動法人神經的關鍵，尤其逐步進入八月份為台灣上市櫃公司財報半年報必須全揭露的時間，對於半年報電子股有匯兌損失疑慮的公司，我認為在國際盤有壓力下成為法人避險抽資金的方向，故電子股我們觀察第三季恐怕還需要分別整理到半年報都公布後的利空出盡，才較有機會產生旺季前的轉折。

電子股在匯兌損失陰霾下，若只剩除權息的短線利多的話，則市場資金比重會更明顯傾斜到今年獲利能力大幅提升的傳產航運股，今天面對國際盤的壓力，航運股資金比重還是一度又將近 39%，其中長榮 (2603) 仍在分盤處置，整類股不單資金佔有大盤一定比重甚至逆勢上漲，若加上鋼鐵類股的 6% 成交占比，投資人不難看出法人背後面對 8 月份半年報因應的資金流向。

本周貨櫃海運三雄密集法說會，根據上海最新 SCFI 報價，繼遠東至美東、美西運價每 FEU（40 呎貨櫃）各衝破 9000 美元及 5000 美元天價，本周續衝高，歐洲線每 TEU（20 呎貨櫃）也首度突破 7000 美元，整體 SCFI 運價指數達 4054.42 點，除同樣是首次站上 4000 點，上漲 3.1% 亦遠高於上周漲幅 0.69%。我們認為雖然 SCFI 指數隨著時間而短期漲幅逐漸在縮小，然而綜觀整體個海運線的運價還是維持在高檔水準，貨櫃海運股是否股價還有像今年上半年大幅調升的空間，我研判關鍵是貨櫃三雄本周法說會後所能提出的毛利率了。

陽明線上法說會 19 日登場，現金增資新股共計 16 萬張，將在 20 日上市。萬海則於 20 日在台北園外園舉辦股東會，長榮股東會 21 日壓軸登場，今年第一季長榮 (2603-TW) 毛利率為 51.85%、萬海 (2615-TW) 為 49.58%、陽明 () 為 50.95%，這是推升貨櫃海運股第二季股價漲幅分別約 5-6 倍的重點。

7 月一開始我先提醒投資人要注意貨櫃海運股的季線乖離都超過一倍以上，要提防技術面過熱後的快速修正，而到了 7 月中拜登有意管控海運過度高漲運費的利空，海運三雄在融資餘額退出後的反彈，我以近期三雄分別提前公告自結的獲利估算，若第二季毛利率可以比第一季增加 5% 以上就屬於利多，然而因為股價基期已經有拉高，建議投資人資金要量力而為先以短線賺價差的角度思考，尤其以較低價公司的潛在空間作為選股原則，本周的三雄法說會第三季獲利毛利率動見觀瞻，包含散裝航運的公司毛利率越佳者也將是第三季的主流選股方向。

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