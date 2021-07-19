手握船票看運價 同時要思考利益衝突的政治因素

台股的大格局在 7 月 5 日再一次出現向上的資金換手，改寫歷史新高紀錄的同時，也將行情帶進新一段多方勢。上週所提醒的「不見漲勢也將以盤代跌」，在大盤連續七日黑Ｋ不論盤中跌勢力道，最後皆在月線 (20MA) 之上出現拉抬，連同上週五美股重挫、台積電 ADR 大跌，在開低之後亦反向收紅Ｋ，明顯皆已獲得行情的結果來驗證。以此為前提來看待大盤指數，自然不會過度解讀外資籌碼動作。

七月以來市場融資維持率的下降，不僅從航運、鋼鐵的動盪可見，但隨航運、鋼鐵短短兩天的彈升，融資維持率又出現回升。近期已特別提醒，以前波高點 17709 為廂底來沖洗，去年 3 月 19 日波段低點 8523 最低融資維持率 122.5% 為參考，40% 的清洗空間勢必持續在 17000 點之上反覆震盪。

行情進入下 2021 半年，電子權值股維持在 5 月 12 日高點之上橫盤不破，以及航運指標股的人氣領軍，明顯仍為輪流推升大盤的關鍵。後續盤面若還是無法看到電子成交比重穩定回到四成水準，大盤無力連續推升呈現漲跌互見，震盪整理僅須留意是否沿著大盤月線 (20MA) 來爬升，一日的大漲或大跌，皆毋須過度來解讀。上週電子出現久違 44%、51.8%、43.97%、48.45%，連續四日四成以上的資金比重，可惜航運股連續第二天彈升，再次讓上週五電子比重掉到 39.64%。

雖說台積電跳空重挫是元凶，但櫃買中小型電子的表現，仍可看到市場資金輪動的軌跡。後續觀盤指標除了台積電 (2330-TW) 守在 571 元之上，鴻海 (2317-TW) 若能在本週持續於半年線之上拉抬，象徵的意義在於集團個股以及上半年表現落後族群如：電動車供應鏈、蘋概股的補漲機會。

台積電上週五跳空重挫，但整體依舊呈現整理狀態不變，要留意的是不僅技術線型呈現短中長均線糾結、有待表態，於此也不應以上週法說不如預期，即小看其未來股價的回神。畢竟半導體設備廠萬潤 (6187-TW)、家登(3680-TW)、弘塑(3131-TW)、京鼎(3413-TW)、迅得(6438 已先後獲得市場資金的回流，股性相較溫吞的帆宣(6196-TW)、辛耘(3583-TW)、盟立(2464-TW)、光洋科(1785-TW) 的表現值得大家來追蹤。股價不斷維持於 5 月 12 日高點之上的電子股，近期已有晶技 (3042、合晶(6182、健和興(3003、元太(8069-TW)、九暘(8040-TW)、晶豪科(3006-TW)、菱生(2369-TW)、鈺創(5351-TW)、茂達(6138-TW)、凌陽(2401-TW)、偉詮電(2436-TW)、類比科(3438-TW) 接續突破前波高點。整體電子族群的輪動依然在資金比重的限制下維持單兵作戰。

本週臨前高關前欲動者仍然還有晶焱 (6411-TW)、聯陽(3014-TW)、矽統(2363-TW)、揚智(3041-TW)，平價 IC 設計輪動成形的同時，第一波領先大盤突破前高的股票力旺(3529-TW)、智原(3035-TW)，第二段攻勢在上週持續未斷。通嘉(3588-TW)、凌通(4952-TW) 在前一週開啟攻勢之後雖有震盪，但皆在 IC 設計輪動搶攻占有一角。相較近期輪趨整理的高價電子鈺太 (6679-TW)、嘉澤(3533-TW)，若能在七月上旬跟進攻高，即要追蹤五月落底以來表現落後的高價電子異軍突起。近期盤面上的電子人氣除了 2481 強茂領軍的二極體族群，載板三雄持續以景碩(3189-TW) 為首，帶領南電 (8046-TW)、欣興(3037-TW) 創新高。

7 月上旬盤面資金未能全面拉升電子資金比重，即表大盤將維持上下震盪洗籌姿態，即便碎步過高也會拉回原地再沖洗。前波領先大盤突破 5 月 12 日高點的高價領頭羊，環球晶 (6488-TW)、致新(8081-TW)、台達電(2308-TW) 皆在上週創下波段新高後未見快攻，本週欲見電子重新主導大盤矽創 (8016-TW)、義隆(2458-TW) 有待表態。近期已特別針對 IC 封測廠的族群輪動，在超豐 (2441-TW)、昇貿(3305-TW)、旺矽(6223-TW) 已陸續往前高突破之後，前一週已有二線廠典範 (3372-TW) 表態。

第三季電子拉貨潮務必要追蹤的報價看漲的題材個股，除了 MCU 題材的 6202 盛群、6104 創惟在上週連攻漲停之外，5243 乙盛 - KY、2328 廣宇等電動車供應鏈指標股可望表現，股價落寞多時壓於 5 月 12 日高點之下的 2382 廣達近期亦有落後補漲的機會。至於七月以來表現持續亮眼的 2368 金像電、3406 玉晶光，下旬的觀察重點依舊仍在攻勢放慢腳步之後，能否以前高為震盪區間打下段攻擊。

近期已提醒航運、鋼鐵族群出現大幅回跌，不致於快速進入空方趨勢，但股價在七月上旬轉趨整理或技術修正毋須意外，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 在下半年度如有健康修正不是壞事，但仍要提醒大家在國際運價傳出續漲的當下，手握航運股務必要思考的是，第三季若出現運價高漲與成熟經濟體的強國利益出現衝突，壓縮強權國家利益難免會藉由政治手段，來干涉自由競爭市場的機制，短線在技術線型有機會竄出表現的族群，可留意疫後復甦題材的高爾夫球具，指標股如復盛應用 (6670-TW)。接下來的一個月內，大盤的回跌長黑將是觀察電子個股買點的好時機。避開空頭格局股票的反彈，以及二度回測半年線(120MA) 再反彈的股票適時做出換股的調整，是投資人在操作上應有的認知。

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