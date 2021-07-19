中國、巴西傳利多 新興股市上揚

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國聯準會主席表示將在 7 月份會議上開始討論減碼量化寬鬆政策，6 月份通膨數據超出市場預期，壓抑美股表現，美股下跌 1.0%；

2. 根據估計歐股第二季公司獲利將成長 111%，但目前財報公佈結果好壞參半，加上對變種疫情的擔憂，歐洲股市下跌 0.8%。

新興市場

1. 中國第二季 GDP 年增率由第一季的 18.3% 降至 7.9%，低於市場預期的 8%，然而六月份進出口與零售、工業生產數據皆優於預期，及央行全面降準維穩經濟，中國股市跌深反彈 2.3%；

2. 巴西最新稅務改革方案送至眾議院，預計 2022 年將企業所得稅率由 15% 降至 12.5%、2023 年降至 10%，同時上調今年 GDP 成長率 1.8%，利多消息刺激整體拉美股市上漲 2.7%。

債券市場

1. 美國 6 月份消費者物價指數年增率來到高點 5.4%，聯準會持續安撫市場對通膨的擔憂， 10 年期公債殖利率下滑至 1.28%，全球政府公債上漲 0.2%；

2. 全球高收益債券利差持續擴大，指數價格下跌 0.1%，儘管巴西 2022 年預期利率上調，但新興市場投資人的避險情緒升溫，帶動新興市場主權債券上漲 0.2%。

原物料、匯率

1. 除了美國，許多國家已經開始或暗示將陸續升息，對未來通貨膨脹的擔憂，推升美元升值 0.6%；避險情緒帶動黃金價格回升至 1,812 盎司 / 美元，單週上漲 0.2%；

2. OPEC + 與阿聯酋達成協議，預計於 8 月開始放寬產量限制，加上變種病毒可能對全球原油需求帶來負面影響，油價下跌 3.2%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/7/19（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/7/16）

資料來源: Bloomberg，2021/7/19（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/7/16）

三大市場關鍵事件及分析

1. 勞動市場持續復甦，缺工依然嚴重

最新公佈的聯準會褐皮書共提及 61 次缺少，其中 22 次為缺工，顯示隨著經濟與勞動市場復甦，美國企業依然抱怨找不到員工，尤其是中小企業職位空缺指數更是處於歷史最高水準。

資料來源： Board of Governors of the Federal Reserve System、Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2021/7/15。

2. 經濟成長存隱憂，中國貨幣政策再放鬆

雖然近期中國經濟數據成長強勁，但若扣除低基期效應，以近兩年年增率的角度來看，零售銷售依然處於下降趨勢中，出口也隨時會面對亞洲其他國家的激烈競爭，中國政府只能被迫再度放鬆貨幣政策。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2021/7/15。

3. 美股即將迎接 12 年來最強財報季

根據 FactSet 統計，美股第二季財報將達成 2009 年後最強的盈餘成長率，其中收入主要來自海外的企業將表現更好，能源產業是主要貢獻者，至今年底前，此產業與原物料、非必需消費產業的盈餘成長率預計持續超越整體美國股市。

資料來源：FactSet、Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/7/18。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/7/15。

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