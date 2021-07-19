柏瑞投信榮獲《財資》「ESG基金管理投資人」大獎。

國際知名財經雜誌《財資》（The Asset）近日公布 2021 得獎名單，柏瑞投信於「ESG 基金管理投資人」（ESG Fund Management and Investors Awards）類別，榮獲「編輯評審團三星獎」(Editors’Triple Star)* 的肯定，《財資》給予柏瑞投信主要得獎理由如下：

1、儘管新冠疫情嚴峻，投資市場遭遇逆風，柏瑞仍致力於推動台灣 ESG 產品發展、並整合 ESG 因子到投資流程，展現資產管理業者的負責投資態度。

2、柏瑞持續不斷的產品創新能力，滿足當地投資人的資產配置需求，且於一年內在台灣推出兩檔 ESG 主題產品，贏得評審團一致的肯定。

ESG 已成為全球最具影響力的投資趨勢，柏瑞投信 2020 年 1 月率先引進集團資源，發行境內首檔主動管理概念，採用「ESG 因子 + 量化策略」的全球投資級債券基金 --- 柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，投資符合 E(環境保護)、S(社會責任)、G(公司治理) 三大面向的企業債券，成為台灣 ESG 投資先行者。

本基金推出後受到市場歡迎，一成立的規模就突破百億，閉鎖期間雖然爆發新冠疫情，規模仍持續成長，截至 2021 年 4 月底規模更已翻倍來到 235 億，成為境內最大的投資等級債券基金 *。

為全面掌握股債契機，柏瑞於 2021 年 11 月再度領先推出境內首檔 ESG 主題的多重資產基金 --- 柏瑞 ESG 量化多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，再度受到投資人青睞，截至 2021 年 4 月底規模來到 85 億。

值得一提的是，《財資》2018 年增設「編輯評審團三星獎」(Editors’Triple Star) 把獎頒給了柏瑞特別股息收益基金 (本基金配息來源可能為本金)，2020 年又再頒予柏瑞投信「最佳資產管理公司 - 新星獎」(Rising Star)，2021 柏瑞投信再以兩檔 ESG 基金第三度榮獲《財資》大獎肯定，展現柏瑞團隊持續在產品創新、ESG 投資管理能力上的不斷努力與堅強實力。

* 資料來源：財資雜誌，2021/5。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM110177)