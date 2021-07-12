基金開箱文》群益馬拉松 台股長跑贏家？

儘管全球股市因為新冠肺炎疫情不穩定而有所波動，但台股仍舊漲不停，甚至一度站上 18,000 點。然而台股個股輪動飛速，也不是每個人都可以透過投資個股獲利，這個時候挑選一檔好的台股基金，反而是更好的方法。台股基金競爭非常激烈，群益馬拉松如何成為其中的常青樹？這檔基金值不值得投資呢？

1. 基金績效長跑創佳績，成立以來約漲 20 倍

群益馬拉松是台股基金老字號，在競爭激烈的台股基金中成立了近 25 年，也顯示這檔基金一定有獨到之處，才能持續吸引到資金投入。選擇投資基金的人通常希望能透過基金主動操作贏得超額報酬，而群益馬拉松遠遠超過這個預期。基金自成立以來，台灣加權指數上漲了 486%，對任何投資人來說都是相當不錯的報酬了，但基金的累積績效卻高達 1948%！

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，績效以新台幣計算至 2021/6/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 不只專精電子產業，彈性掌握傳產行情

與大部分台股基金不同的是，群益馬拉松基金會根據電子和非電子產業的景氣階段不同，彈性調整操作策略，而不會像其他基金只專精在電子類股。以下圖來看，這檔基金近一年就曾兩度大幅改變電子股、傳產類股間的比重，充分掌握到這波行情。截至 5 月底，基金仍然相對持有較多的傳產類股，看得出來是提前為疫情後行情所佈局。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/5/30，同類平均為晨星核備可銷售之台灣中小型股票基金之主級別，指數指 MSCI 台灣股市指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 受定投族喜愛，規模也夠大

這檔基金擁有不錯的長期績效，且成立時間悠久，因此贏得許多長期投資人的喜愛。根據資料統計，群益馬拉松的定期定額扣款人數為 8,670 人（此處指受益人，包含個人與法人，資料截至 2021/5/30），在全台近 90 檔的台股基金當中，排名第五名，顯示相當受到定投族的喜愛。過去 10 年以來，投資這檔基金的定期定額績效，果然隨著時間累積逐步成長，而且 10 年的定期定額績效有將近 120%。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，以新台幣計算至 2021/5/31。定期定額績效為每月底扣款新台筆 3,000 元計算而得，此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

此外，投資基金時管理規模也是個重要參考依據，因為如果規模過小，有可能面臨被迫清算或合併的風險。這檔基金在所有國內投資股票型基金裡的規模為第六名，規模為 99 億新台幣，相較同類型基金平均規模多出 75 億新台幣（資料來源：投信投顧公會，資料截至 2021/5/30），相較不需要擔心被清算的風險。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

台股值得長期投資，選馬拉松比短跑更有利

台灣扮演全球供應鏈的重要角色，且近年來企業體質改善，使得台股具有長期成長的漲相。長期投資台股建議選擇成立較久的基金，才有足夠的資料檢視績效表現，而成立了將近 25 年的長跑贏家群益馬拉松，可以列作不錯的選擇。這檔基金佈局較為全面，適合不僅想要參與電子股行情的長期投資人。

鉅亨精選基金

>>> 群益馬拉松基金

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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