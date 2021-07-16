【富蘭克林華美】短期指數空間有限，以個股表現為主

摘要: 短線市場資金充沛，並以科技與傳產航運類股輪動為主，儘管指數空間有限，但是 IC 設計、車用電子、航運貨櫃與 Apple 手機概念股等，仍具表現機會，可逢低擇優布局。

台股受台積電 ADR 下跌影響，今日開盤電子股走弱，指數震盪整理，終場收黑跌 138.94 點或 - 0.77%，收 17,895.25 點，周線收紅，成交量為 5,727.05 億元。富蘭克林華美投信認為，短線市場資金充沛，並以科技與傳產航運類股輪動為主，儘管指數空間有限，但是 IC 設計、車用電子、航運貨櫃與 Apple 手機概念股等，仍具表現機會，可逢低擇優布局。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，受到疫情影響，網路線上與線下整合是最主要的商業運作趨勢。受到這樣的模式帶動，跨界交易需求更為明顯，包括物流、電子商務類的營運成長熱度仍延續至明年。

周書玄分析，先前因疫情關係居家隔離與封城，使得人力缺乏與物流需求大增，這些問題造成貨櫃報價上漲，全球運輸和港口人力也需要時間慢慢消化，轉嫁給終端報價，而造成各國 CPI 核心消費、PPI 指數大幅上漲，導致上半年航運成為內資主流，股價持續上揚。

周書玄認為，可預見的下半年，由於逐漸解封、港口運量有限，加上新舊船交接的服務，部分出貨時間仍將遞延，因此，航運業仍是看好，但應留意畢竟已上漲一段時間，相關類股股價波動可能逐漸會加大，但仍看好航運相關族群。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，7 月上旬電子股有重回主流趨勢，包括: 車用零組件、IC 設計、晶圓代工等表現亮眼，並輪動至電子中小型股，探究主因，由於全球晶片缺貨，包括美國、中國等電動車製造需求強，推動相關 ADAS、Sensor、MCU、ABS 需求提高，使低階 12 吋晶圓急遽擴增產能，龍頭廠也不斷擴充半導體如 28、55 奈米等製程。

而郭修伸表示，我們持續看好高科技產業發展需求，無論在高速運算 (HPC)、AI、5G、雲端、智慧型手機 Apple 概念股等方向上，將積極選擇有利基且成長趨勢較佳的次產業布局，掌握這波 AI、5G 與車用電子類整合之機會，但由於個股差異大，仍應審慎選擇標的。

總結以上，富蘭克林華美投信建議，短期內台股指數空間不大，但個股深具表現機會，不妨慎選科技、航運與傳產的投資標的，或低接產業具成長趨勢、且有旺季反彈之利基者；若無法挑選時機、選擇個股介入，建議不妨也可以利用台股基金做定期 (不) 定額投資，持續布局台股的表現機會。

《本文不代表對任一個股的買賣建議》

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