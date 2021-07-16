【袁志峰專欄】分段買入騰訊及阿里

今天推介 - 銀河娛樂 (27), 上日收市 $59.05

1) 股市前景

恒指昨日回升，舊經濟板塊如內銀、內險及內房股領漲。水泥及鋼鐵股做好，反映投資者預期基建投資有可能因下半年國內經濟增速放緩而加快。整體而言，舊經濟股有可能呈現階段性交易機會，但不是長線投資的首選。昨日南向資金交易額跌至逾一個月新低，淨買入額也微不足道。筆者認為恒生科指已見底，騰訊 (700) 和阿里 (9988) 考慮逐步向對方開放生態系統是雙赢，建議分段買入。

今天推介是銀河娛樂 (27) — 澳門博彩收入持續改善，今年 2 月開始恢復同比增長，上半年同比增長 45.4% 至 490 億澳門元，澳門政府預測今年博彩收入達 1300 億澳門元，按年升 115%。隨着中港澳疫苗接種率提升，恢復有限度通關只是時間問題，最終有利濠賭股。銀河娛樂股價由 3 月尾至今已下跌逾 15%，跌幅已深，建議買入，目標價 68.0 元，止損價 56.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指平開，早盤單邊上行，最多曾升 394 點，午後回軟，收報 27996 點，升 208 點或 0.75%。成交額按日增 5% 至 1511 億元，6 月份日均成交額 1452 億元。港股通南向資金淨買入約 2,200 萬元，包括淨賣出 5 億元小米 (1810) 及淨買入 3 億元美團 (3690) 股份。7 月以來淨賣出 196 億元，6 月淨買入 50 億元。

藍籌股 41 升 17 跌。碧桂園服務 (6098) 及中國平安 (2318) 漲逾 4% 及 3%，為升幅最大藍籌。石藥集團 (1093)、建設銀行(939)、華潤置地(1109)、中國海外發展(688)、長實集團(1113) 及新鴻基地產 (16) 升 2%。碧桂園 (2007) 升近 2%。海底撈 (6862) 跌 4%，為跌幅最大藍籌。其次是比亞迪 (1211) 及恒安國際 (1044) 跌 3%。吉利汽車 (175) 及藥明生物 (2269) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.1%，成份股 9 升 19 跌 2 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 升 2%，騰訊 (700) 漲逾 1%，快手 (1024)、新東方在線(1797) 及京東健康 (6618) 跌逾 3%，為跌幅最大成份股。微盟 (2013) 跌近 3%，明源雲 (909) 及金山軟件 (3888) 跌逾 1%。眾安在線 (6060) 升逾 16%，為升幅最大成份股。聯想 (992) 及 ASM 太平洋 (522) 漲逾 1%。

板塊方面，汽車、教育、餐飲、軟件及線上醫療股下跌。本地地產、內房、物管、內銀、內險、水泥、鋼鐵、港口、燃氣股跑赢大市，漲幅居前。融創服務 (1516)、中海物業(2669) 及旭輝永升服務 (1995) 升 6%-8%。招商銀行 (3968) 及郵儲銀行 (1658) 升逾 5%。中國太保 (2601) 升近 3%。新奥燃氣 (2688)、華潤燃氣(1193) 及中國燃氣 (384) 升 3%-7%。招商局港口 (144) 及中遠海運港口 (1199) 升逾 4%。鞍鋼 (347)、馬鋼(323) 及重鋼 (1053) 升逾 4%。海螺水泥 (914)、華潤水泥(1313) 及中國建材 (3323) 升近 3%。

周四上証指數低開 0.3%，初段偏軟，最多曾跌 0.4%，隨後回升，午後漲幅擴大，以接近全日高位收市，收報 3564.59 點，升 1.0%。深証成指升 0.8%，科創 50 指數升 0.3%。滬深兩市總成交約 11700 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 500 億元。滬深股通北向資金淨買入約 124 億元，7 月以來轉淨買入 55 億元，6 月淨買入 154 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，今年第二季國內生產總值按年增長 7.9%，略低於市場預期增長 8%；今年上半年 GDP 按年升 12.7%。6 月規模以上工業增加值按年增長 8.3%；社會消費品零售總額升 12.1%，上半年固定資產投資增長 12.6%，增速雖放緩，但全部優於市場預期。(信報)



4) 個股訊息

中國電信 (728) 公布，根據中國企業會計準則，預計截至 6 月底止上半年歸屬母公司股東的淨利潤約 176 億元至 179 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長約 26% 至 28%。中電信預期上半年營業收入約為 2136 億元至 2184 億元，按年增長約 11% 至 13.5%。(信報)

上石化 (338) 預期，按照中國企業會計準則，今年上半年盈利為 11.1 億至 13.6 億元(人民幣 ‧ 下同)；去年同期虧損 17.16 億元。(信報)

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