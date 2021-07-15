〈台積電法說〉Q3營收拚創高、上調晶圓代工產值、車用晶片荒改善 一文看懂八大重點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (15) 日召開法說，雖然第二季 EPS 低於市場預期，但第三季營收可望季增 1 成，再度挑戰歷史新高，此外，晶圓代工產值、車用晶片荒、先進製程、海外布局等議題，也都是法人高度關注的焦點，《鉅亨網》整理出本次法說八大重點，讓讀者一文看懂。

Q2 獲利低於預期

台積電第二季毛利率 50%、營益率 39.1%，雙率均較上季下滑，但符合財測預期，單季稅後純益 1343.6 億元，季減 3.8%，年增 11.2%，每股純益 5.18 元，低於市場預期；上半年稅後純益 2740.49 億元，年增 15.2%，每股純益 10.57 元。

Q3 財測續拚新猷

台積電公布第三季財測數字，營收估達 146-149 億美元，季增 9.8-12.1%，中位數約 10.95%，將續創新高；以 1 美元兌換新台幣 27.9 元計算，第三季營收估 4073.4-4157.1 億元，毛利率估 49.5-51.5%，營益率估 38.5-40.5%，續站穩高檔。

二度上調晶圓代工產值

台積電再度上調對今年半導體產業 (不含記憶體)、晶圓代工產值預估，預期將分別成長 17%、20%，也是今年第二度上調，但對台積電本身營收預估維持不變、估美元營收將成長 20% 以上。

今、明年產能吃緊

總裁魏哲家透露，由於先進製程和特殊製程需求持續強勁，今年全年產能非常吃緊，明年也會維持同樣狀態。

魏哲家說，目前半導體缺貨情況因長期需求及短期供給不平衡，加上疫情、地緣政治等因素影響，即便未來可能出現庫存修正，但受 5G、高效運算等應用驅動，預期下修情況不會像過去那麼明顯。

車用晶片荒 Q3 改善

對於車用晶片短缺情況，魏哲家表示，為支援全球汽車產業，已採取前所未有的行動，包括重新調度其他產業客戶產能，本季車用晶片短缺情況就可望大幅改善。台積電上半年 MCU 產量已較去年同期增加 30%，預估今年整體產量將較去年提升 60%。

先進製程進度

魏哲家表示，5 奈米進入量產第二年，目前良率良好，受惠智慧型手機與高效運算相關應用驅動，需求續強，預估今年將占晶圓銷售金額約 2 成，4 奈米預計本季試產，2022 年量產。

3 奈米方面，魏哲家說明，按計畫開發且進度良好，已開發完整平台支援高效能運算及智慧型手機應用，相較 5 奈米，3 奈米量產第一年會有更多新產品設計定案，預計今年試產，2022 年下半年量產。關於 3 奈米發展趨緩疑慮，魏哲家透露，量產的時程是與客戶共同決定，也是最符合客戶需求。

加速海外布局

關於美國設廠，董事長劉德音說，亞利桑那州 12 吋晶圓廠按計畫進行中，進度良好，正處於快速學習階段，以優化美國廠營運效率，預計 2022 年下半年裝機，2024 年第一季量產，也不排除擴建二期廠房的可能。

中國南京廠方面，目前為 16 奈米月產能 2.5 萬片，將採用 28 奈米製程進一步擴產，以支持客戶的迫切需求，預計 2022 年下半年開始量產，並在 2023 年年中達到每月 4 萬片的產能。劉德音破除日前傳出美政府對台積電施壓，敦促不要在南京擴廠的傳言。

至於日本 3D IC 研發中心，劉德音表示，已與超過 20 個日本廠商合作，除先進封裝外，也將合作開發先進材料與載板，但目前仍不考慮在日本設立 3D IC 廠，在當地建晶圓廠仍在盡職調查中，主要考慮增加特殊製程產能。

採購疫苗無關政治

針對疫苗採購相關議題，劉德音表示，順利獲各方支持並簽約，樂見台積電與鴻海 (2317-TW) 永齡基金會共同取得 1000 萬劑 BNT 疫苗，不認為結果有政治因素參與其中；談及地緣政治因素的影響，他也說，對各家企業都是挑戰，但美國現任政府政策可預期性相對較高。