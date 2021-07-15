〈台積電法說〉Q2獲利低於預期、展望少有驚喜 ADR早盤重挫逾5%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (15) 日召開法說，第二季財報略低於預期，第三季營收則大致符合外資預期；由於財報與展望未有太多驚喜，美系外資也在會後調降目標價，加上受美股下挫影響，台積電 ADR 早盤最重跌逾 5%。

美系外資最新報告指出，台積電第二季毛利率受匯率因素及 5 奈米產能拉升影響，不如預期，也因此下調對今年至 2023 年的營收預估，維持買進評等，但小幅調降目標價，由 880 元下調至 877 元。

台積電第二季雙率均較上季下滑，但符合財測預期，單季稅後純益 1343.6 億元，季減 3.8%，年增 11.2%，每股純益 5.18 元，低於市場預期；上半年稅後純益 2740.49 億元，年增 15.2%，每股純益 10.57 元。

雖然第二季 EPS 略低於市場預期，不過，在四大平台需求同步強勁下，台積電預估第三季營收將達 146-149 億美元，季增 9.8-12.1%，將續創新高，也符合外資預期的季增 1 成以上；台積電估毛利率 49.5-51.5%，營益率 38.5-40.5%。

台積電今日也二度上調對今年半導體產業 (不含記憶體)、晶圓代工產值成長預估，預期將分別成長 17%、20%，但對台積電本身營收預估維持不變、估美元營收將成長 20% 以上；總裁魏哲家也說，今、明兩年產能都會非常吃緊。

台積電目前 3 奈米開發進度良好，且相較 5 奈米，量產首年會有更多新品設計定案 (Tape-Out)，其中主要動能來自智慧型手機。

對於海內外布局，董事長劉德音也強調，台灣仍是主要生產據點與研發中心，先進製程技術將持續在台生產；由於客戶大力支持，美國新廠不排除擴建二期廠房，並重申中國南京廠擴產計畫持續進行中，破除遭美政府施壓的傳言。